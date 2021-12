La roupie finira l’année sur une note plus faible face au billet vert américain ; La paire USDINR se négociera avec un biais positif aujourd’hui

Au cours des dernières séances, le mouvement de la roupie a été mené par l’intervention de la RBI et la faiblesse de l’indice du dollar.

La roupie indienne a terminé légèrement plus ferme face au dollar américain à la fin de la séance de bourse de mardi en raison des ventes des banques étrangères pour le compte des exportateurs. L’unité domestique a terminé à 74,99 contre 75,02 lors de la session précédente. Techniquement, si la paire USDINR Spot a clôturé en dessous du niveau psychologique de 75,00, la zone de support pour l’USDINR est de 74,45 à 74,30 niveaux. Cependant, une transaction au-dessus de 74,80 pourrait pousser la paire vers la zone de résistance à 74,98 -75,10, a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodity & Currency chez CapitalVia Global Research.

La roupie a surperformé parmi les devises asiatiques suite aux sentiments de risque et à un indice du dollar plus faible. Il était en hausse pour la neuvième journée au trot alors que les banques d’État restent vendeuses au nom des exportateurs. Le volume des marchés Forex reste faible à la lumière des vacances du nouvel an. Les perspectives à court terme pour l’USDINR restent baissières et nous pourrions voir un niveau de 74,50 dans les prochains jours tandis que la résistance a été déplacée à 74,90, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche, HDFC Securities.

Au cours des dernières séances, le mouvement de la roupie a été mené par l’intervention de la RBI et la faiblesse de l’indice du dollar. La plupart des acteurs du marché ont été mis à l’écart en raison des vacances de Noël et du Nouvel An, ce qui suggère que le mouvement a été dû à des volumes minces. Cette semaine, sur le front mondial, aucune donnée économique majeure n’est attendue et sur le front domestique, l’accent sera mis sur le chiffre budgétaire. L’USDINR (Spot) devrait se situer entre 74,40 et 75,20 », a déclaré Gaurang Somaiyaa, analyste Forex & Bullion, Motilal Oswal Financial Services.

Intervention de la RBI, trajectoire d’inflation, prix du brut pour guider l’INR à court et moyen terme

La roupie indienne finira l’année sur une note plus faible par rapport au dollar pour une autre année. Historiquement, la roupie s’est dépréciée par rapport au dollar de l’ordre de 1 à 3 % en glissement annuel, et cette année n’a pas été différente, l’INR s’est déprécié de près de 2 % par rapport à l’USD. La roupie s’échangeait dans une fourchette de 72,263 à 76,419, la roupie s’est quelque peu redressée par rapport au niveau le plus bas observé plus tôt dans le mois. L’un des principaux facteurs de la baisse a été la diminution imminente des liquidités par la Fed américaine et d’autres banques centrales. Les FII ont retiré plus de 30 000 crores de roupies du marché boursier indien, ce qui a entraîné une certaine nervosité dans les indices clés, car il se négocie à quelques points de pourcentage en dessous de son plus haut historique, a déclaré Nish Bhatt, fondateur et PDG de Millwood Kane International.

Les inquiétudes concernant la diminution des liquidités et la hausse de l’inflation font qu’il est difficile pour les banques centrales de maintenir la politique accommodante, le scénario forcera un resserrement des liquidités et des hausses de taux par la RBI quelque part en 2022, son effet se reflète déjà dans la performance de l’INR. La performance de l’INR a été l’une des pires parmi ses pairs asiatiques. L’intervention de la RBI, la trajectoire de l’inflation, le mouvement des prix du brut et le rythme de liquidation des liquidités par les banques centrales mondiales guideront l’INR à court et moyen terme, a-t-il ajouté.

La paire USDINR devrait s’échanger avec un biais positif dans la fourchette 73,50-77,50

« La roupie en 2021 s’est consolidée dans une large fourchette de 72,50 et 75, mais juste avant la fin de l’année, elle a dépassé la barrière et a atteint un sommet de 76,50. L’intervention présumée de la RBI a permis de contrôler la volatilité et de stabiliser la devise. La banque centrale a joué un rôle majeur dans la réduction de la volatilité de la roupie et, en même temps, a constitué une bonne quantité de réserves de change pour faire face à l’incertitude future, le cas échéant. La faiblesse récente de la roupie a été observée après que les FII ont commencé à se retirer des fonds des actions indiennes et également lorsque le déficit commercial s’est creusé pour atteindre des niveaux records suite à la hausse des importations de pétrole brut, de charbon et d’or. D’un autre côté, les pertes ont également été limitées après que le CEA a respiré la confiance que l’Inde atteindrait une croissance à deux chiffres au cours de l’exercice en cours grâce aux initiatives politiques et aux réformes en cours, a déclaré Gaurang Somaiya, analyste Forex & Bullion, Motilal Oswal Financial Services .

Le gouvernement s’attend à ce que la croissance globale soit soutenue par la poussée du côté de l’offre résultant des réformes et de l’assouplissement des réglementations, des investissements dans les infrastructures, de la relance du secteur manufacturier grâce aux programmes PLI, de la reprise de la demande refoulée, de l’augmentation de la consommation discrétionnaire suite au déploiement des vaccins et ramasser à crédit. Au cours de l’année à venir, les investisseurs s’appuieront sur de meilleurs fondamentaux nationaux qui soutiendraient la roupie, mais dans le même temps, la normalisation des politiques pourrait prolonger les gains pour le dollar. Le mouvement récent du dollar suggère que la fourchette s’est déplacée vers le haut. D’autres plus bas dans le cas de la roupie pourraient être achetés, et tous les facteurs mentionnés ci-dessus seront importants pour déterminer la tendance de la roupie. La paire USDINR devrait se négocier avec un biais positif et avec une fourchette de 73,50 et 77,50 », a-t-il ajouté.

