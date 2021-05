La roupie peut chuter jusqu’à 75,20 par rapport au dollar américain; La vente des FII, le COVID et une vaccination lente peuvent avoir un impact sur l’INR

Jusqu’à ce que la roupie ne franchisse pas la zone de 73,50 à 73,70, la vue reste haussière

Par Amit Pabari

En lançant une pièce dans le ciel, vos attentes se sont fortement développées en faveur de la «tête» ou de la «queue». Et si le résultat est en votre faveur, alors certainement pour la prochaine fois, vous augmentez vos attentes en jetant une pièce. Comme ça chaque fois que vous analysez des nouvelles de vaccination plus élevées, un assouplissement du verrouillage, la réouverture de l’économie ou des plans de relance plus élevés, puis votre attente de bonnes données et vous y répondez. Et lorsque les données sont conformes ou supérieures aux attentes, vous vous réjouissez. Ensuite, vos attentes ne cessent d’augmenter pour les prochaines données économiques. À l’heure actuelle, sur la base des données économiques américaines de niveau record publiées récemment, soutient une forte vision haussière de l’indice du dollar américain.

Sur la base de ce qui précède, on s’attendait à ce que la roupie se déprécie, mais probablement la RBI ainsi qu’une légère baisse de l’USD ont aidé la roupie à récupérer ses pertes pendant un certain temps. Le “Vendre (roupie) en mai et partir” sera nécessairement vrai dans le temps à venir et ce serait une autre année dans la liste ci-dessous.

Pour mieux évaluer, comprenons les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la roupie à l’avenir.

Saison des ventes d’été pour la roupie: Historiquement, nous avons vu que mai reste un mois de dépréciation pour la roupie au cours de la dernière décennie; où la roupie s’est dépréciée 9 fois sur 10 au mois de mai. Par conséquent, l’effet de saisonnalité peut jouer son rôle pour déclencher davantage de dépréciation.

L’inquiétude imminente crée de la nervosité dans FII: Au cours des dernières semaines, les FII ont cessé de pousser leurs flux ou ont en fait retiré de l’argent des marchés boursiers, principalement en raison de la hausse des rendements obligataires américains et de l’impact probable de la vigueur du dollar américain. Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu des actions d’une valeur de 14 520 crore Rs pour les mois d’avril et mai (jusqu’à la date). Ajoutant encore plus de carburant, les rendements réels négatifs ont rendu l’achat d’obligations peu attrayant, éloignant également les investisseurs du marché obligataire.

Cela mis à part, le rythme plus lent que prévu de la vaccination contre le COVID en Inde et l’augmentation quotidienne record des infections ont suscité des inquiétudes quant à la reprise économique de l’Inde, ce qui entraînerait une fuite des capitaux vers les États-Unis.

L’Inde pourrait retomber dans le «double déficit»: Les données préliminaires ont montré que les importations de marchandises de l’Inde en avril ont atteint 45,45 milliards de dollars, soit près de 7,7% en glissement annuel. En revanche, les exportations ont reculé de 12,3% par rapport à 34,45 milliards de dollars en mars. Cela s’est traduit par un déficit commercial de 15,24 milliards de dollars en raison d’une augmentation des importations d’or, de produits pétroliers et de produits électroniques. En outre, le plan budgétaire du gouvernement pour l’exercice 22 risque de ne pas être à la hauteur car le budget a été établi avec une anticipation de la situation à ce moment-là; signifie que la deuxième vague du COVID-19 n’a pas été prise en compte. Par conséquent, l’Inde pourrait à nouveau connaître un double problème de déficit au cours de l’exercice 22. Un creusement des deux déficits reste un sujet de préoccupation car il pourrait conduire à une dévaluation de la roupie.

La Fed se resserre la ceinture: Le commentaire de Janet Yellen pour la hausse du taux a soutenu le rendement et l’indice du dollar, mais elle a immédiatement refusé les perspectives de hausse. Elle vérifiait probablement l’impact du ton belliciste. Cependant, un bond record de la croissance économique et d’autres données économiques pousseront la Fed à proposer des mesures de réduction et de hausse des taux. Cela pourrait à son tour inciter les fed à répéter «l’histoire du Taper & Hike» 2013-2015 où ils devaient suivre les attentes du marché en matière de hausse des taux. Les flux pourraient remonter aux bons du Trésor refuge et à l’indice du dollar américain. Cela pourrait être négatif pour le marché émergent et les devises dans les temps à venir. Tout au long de la semaine, les acteurs du marché se concentreront sur les PMI, la masse salariale non agricole et les données sur le chômage pour vérifier la durabilité de la remontée du dollar.

Perspectives techniques:

Techniquement, le support à court terme de la paire USDINR est à 73,770 niveaux, mais dans une perspective plus large, le support crucial reste à des niveaux de 73,50 qui, s’ils sont cassés, indiqueront un renversement de tendance. Jusqu’à ce que la paire ne casse pas la zone 73.50 à 73.70, la vue reste haussière et les chances de retester 74.80-75.20 augmentent.

Conclusion

Dans l’ensemble, compte tenu des fondamentaux et de la technique mentionnés ci-dessus, il semble que le biais de la roupie soit vers la dépréciation et la paire peut évoluer vers les niveaux 74.80-75.20 dans les prochaines sessions. Par conséquent, toute baisse sera de courte durée et simplement une opportunité d’achat.

(Amit Pabari est directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

