La roupie peut s’apprécier au milieu de la faiblesse du dollar ; La paire USDINR s’échangera latéralement dans la fourchette 73,50-74,20

La roupie indienne s’est fortement renforcée par rapport au dollar américain mardi, clôturant à Rs 73,91, son plus haut niveau en près de trois mois et demi, certaines banques ayant vendu le billet vert américain probablement en raison d’afflux de capitaux à l’étranger. L’unité locale a bondi de 14 paise contre le dollar américain mardi, suivant la faiblesse de la devise américaine sur le marché d’outre-mer et la tendance ferme des actions nationales. Sur le marché des changes interbancaire, la roupie a ouvert fortement à 73,94 contre le dollar américain et a connu un plus haut intra-journalier de 73,83, un plus bas de 74,00 avant de s’établir à Rs 73,91 contre le billet vert américain. La roupie devrait rebondir de sa bande inférieure de formation du canal ascendant qui est placée à 73,70 niveaux. La résistance est à 73,95-74,08 niveaux. Pendant ce temps, l’indice du dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport au panier de six devises, a chuté de 0,11% à 95,88.

La roupie devrait s’apprécier dans un contexte de faiblesse du dollar : ICICI Direct

Le dollar américain a perdu 0,39% hier dans un contexte de hausse de l’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux et de baisse des rendements des bons du Trésor américain. Les sentiments du marché se sont améliorés alors que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré les efforts de la Fed pour maîtriser l’inflation et a également déclaré que la banque n’avait pris aucune décision concernant la réduction de son bilan. Le future de la roupie arrivant à échéance le 27 janvier s’est apprécié de 0,18 % en raison de la hausse de l’appétit pour le risque sur les marchés nationaux et des afflux de FII. Cependant, des gains supplémentaires ont été empêchés en raison des prix élevés du pétrole brut et les investisseurs sont restés prudents. La roupie devrait s’apprécier dans un contexte de faiblesse du dollar et d’augmentation de l’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux. Les sentiments du marché se sont améliorés alors que les craintes d’un resserrement agressif de la politique de la Fed se sont calmées après le témoignage du président de la Fed. Cependant, d’autres gains pourraient être évités car les investisseurs resteront prudents devant les données de l’IPC en provenance de l’Inde ainsi que des États-Unis.

Gaurang Somaiyaa, analyste Forex et lingots, Motilal Oswal Financial Services

« La roupie a continué de s’apprécier suite aux gains des actions nationales et à la faiblesse générale du dollar par rapport à ses principaux cross. Les acteurs du marché restent prudents face aux chiffres importants de l’inflation et de la production industrielle qui seront publiés aujourd’hui sur le front domestique. On s’attend à ce que l’inflation puisse légèrement grimper au-dessus de 5,50 % et, dans le même temps, la production industrielle pourrait croître à un rythme plus lent, limitant ainsi les gains importants pour la roupie. Le dollar a chuté lors de la séance d’hier après que le président de la Fed lors de son audition au Congrès a souligné que l’économie devrait surmonter la poussée actuelle du COVID-19 avec seulement des impacts « de courte durée » et qu’elle était prête pour le début d’une politique monétaire plus stricte.

« Le chef de la Fed a déclaré que la banque centrale était déterminée à faire en sorte que l’inflation élevée ne devienne pas » enracinée » et qu’elle était loin de ralentir la croissance de l’emploi. Si les prix continuent de grimper, la Fed pourrait être forcée de faire passer une hausse des taux d’intérêt plus forte cette année que les hausses de trois quarts de points de pourcentage que ses décideurs prévoient actuellement. Aujourd’hui, depuis les États-Unis, le chiffre de l’IPC sera publié et un chiffre plus élevé augmentera probablement les perspectives d’une hausse plus rapide des taux de la Fed et conduira ainsi à un dollar plus fort. Nous nous attendons à ce que la paire USDINR se négocie latéralement et se situe entre 73,50 et 74,20. »

Kshitij Purohit, responsable des matières premières et des devises chez CapitalVia Global Research

« L’activité de vente de la paire USD/INR est toujours forte, car la paire a chuté pour la cinquième journée consécutive mardi, franchissant des niveaux de support critiques. La récente baisse du marché au comptant pourrait être liée à la remontée généralisée du dollar américain. Le dollar suit une baisse des rendements du Trésor alors que les investisseurs se repositionnent avant l’audience du président de la Fed, Jerome Powell, et les données sur l’inflation américaine.

Sur le plan intérieur, l’USD/INR Jan Future a formé un support dans la zone 73,97-73,95, tandis qu’à la hausse, les prix pourraient être contestés dans la zone 74,17-74,20. Sur les graphiques horaires, les prix ont clôturé en dessous de 15-SMA. Toute clôture en dessous de 73,95 sur les graphiques intrajournaliers avec des volumes suffisants peut être un signal pour la poursuite de la dynamique baissière jusqu’à la zone 73,90-73,88. L’USDINR Spot pourrait rebondir sur sa bande inférieure de formation du canal ascendant qui est placée à 73,70 niveaux. La résistance est à 73,95-74,08 niveaux. Le support est aux niveaux 73,65-73,50.

