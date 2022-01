La roupie pourrait glisser sur un dollar ferme et des prix du pétrole brut élevés ; Paire USDINR à coter latéralement dans cette fourchette

La roupie devrait se déprécier en raison de la fermeté du dollar et de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux. De plus, la roupie pourrait glisser sur les prix élevés du pétrole brut.

La roupie indienne a bondi de 31 paise pour clôturer à 74,03 (provisoire) contre le dollar américain lundi dans un contexte d’achat robuste d’actions nationales. Sur le marché des changes interbancaire, l’unité locale a ouvert à 74,15 contre le billet vert américain et a connu un plus haut intrajournalier de 74,03 et un plus bas de 74,21 avant de s’établir finalement à 74,03, soit une hausse de 31 paise par rapport à sa clôture précédente. La monnaie nationale s’est renforcée lundi à son plus haut niveau en près de deux mois, soutenue par les entrées de dollars. Pendant ce temps, le rendement des obligations de référence à 10 ans a atteint de nouveaux sommets sur 2 ans grâce à la hausse des rendements du Trésor américain et des prix mondiaux du pétrole brut. Lors de la séance précédente de vendredi, la roupie s’était établie à 74,34 contre le dollar américain. L’indice dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,19% à 95,90.

Gaurang Somaiyaa, analyste Forex et lingots, Motilal Oswal Financial Services

« La roupie a augmenté suite à la faiblesse généralisée du dollar par rapport à ses principaux croisements et aux gains des actions nationales. Les acteurs du marché restent prudents face aux chiffres importants de l’inflation et de la production industrielle qui seront publiés sur le front domestique plus tard cette semaine. Une hausse de l’inflation et un ralentissement de la croissance de la production industrielle pourraient peser sur la roupie. Hier, lors de la séance américaine, le dollar s’est apprécié dans l’attente d’une hausse des taux de la Fed dès mars. Dans le même temps, le billet vert a prolongé ses gains alors que le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en près de deux ans. »

«Aujourd’hui, les investisseurs s’inspireront du témoignage du président de la Fed qui devrait être un peu belliciste et prolonger les gains du dollar. Les données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis en décembre devraient être publiées demain, avec un IPC global de 7% en glissement annuel, renforçant les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt plus tôt que tard. Nous nous attendons à ce que la paire USDINR se négocie latéralement et se situe entre 73,80 et 74,50. »

Titres ICICI

Le dollar américain a augmenté de 0,27% lundi, les données récentes sur l’emploi étant jugées suffisamment solides pour maintenir intacte la trajectoire de resserrement de la Réserve fédérale. Le marché s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine soit plus agressive dans le resserrement de sa politique monétaire pour maîtriser une inflation obstinément élevée. La roupie à terme arrivant à échéance le 27 janvier s’est appréciée de 0,38% en raison d’une hausse de l’appétit pour le risque sur les marchés domestiques. Cependant, des gains supplémentaires ont été empêchés en raison des prix élevés du pétrole brut et du dollar fort.

La roupie devrait se déprécier en raison de la fermeté du dollar et de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux. De plus, la roupie pourrait glisser sur les prix élevés du pétrole brut. En outre, le marché s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine soit plus agressive dans le resserrement de sa politique monétaire, ce qui pourrait inciter les investisseurs étrangers à pomper des liquidités sur les marchés émergents comme l’Inde. De plus, les investisseurs resteront vigilants avant le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, pour obtenir des indices sur le calendrier et la vitesse des hausses de taux.

Kshitij Purohit, responsable des produits de base et des devises, CapitalVia Global Research

« La roupie a augmenté par rapport au dollar américain, alors qu’une augmentation considérablement plus faible que prévu de la création d’emplois dans la plus grande économie du monde a obscurci les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale choisirait d’accélérer le resserrement de sa politique monétaire. Lorsqu’il s’agit de déterminer la trajectoire des taux d’intérêt, les données sont une variable critique utilisée par la Réserve fédérale. Au cours des derniers mois, la Fed a fait allusion à un taux de normalisation politique plus rapide que prévu. »

« Les taux américains à 10 ans sont toujours robustes à 1,75-1,76%, mais l’indice du dollar a considérablement baissé, obligeant les traders qui avaient parié contre la roupie à dénouer leurs positions, provoquant un rebond de la roupie. Parce que la RBI est intervenue du côté opposé (achat de dollars) lorsque la roupie a atteint 74,10-74,20, nous ne voyons pas de chute soutenue en dessous de 73,80. La fourchette d’aujourd’hui pour l’USDINR du 28 janvier Fut sera de 74,05 à 74,40 pour la séance d’aujourd’hui ».

