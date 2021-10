La roupie reste la devise la plus performante d’Asie ; prix du pétrole brut, rebond du dollar pour maintenir l’INR sous pression

Techniquement, le toit de 75,50-75,60 agit comme une résistance rigide, s’il est brisé, nous pourrions alors voir un mouvement vers la première cible vers 76.

Par Amit Pabari

La pandémie de Covid-19 et le confinement mondial sont de véritables événements historiques. Jamais auparavant l’économie mondiale n’avait été délibérément plongée dans un coma artificiel. Chaque fois qu’une pandémie indue survient, les banques centrales et les régulateurs devront travailler en étroite collaboration avec les ministères des Finances pour limiter les dommages causés à l’économie réelle. Dans les économies avancées, jusqu’à présent, les banques centrales ont privilégié à juste titre le maintien de la stabilité financière et le soutien de l’économie à la lutte contre l’inflation avec des hausses différées des taux d’intérêt. Mais avec la fragilité financière et l’inflation à des niveaux record, voyons quel pourrait être le prochain grand test à venir pour les marchés émergents.

Pour commencer, comprenons l’histoire jusqu’à présent avec la performance des actions et des devises des marchés émergents. Jusqu’à présent, les gains des marchés boursiers indiens ont dépassé les marchés émergents (ME) au cours des trois premiers trimestres de 2021, malgré les incertitudes au milieu de la troisième vague d’infections de covid. L’indice de référence Nifty a gagné près de 26%, offrant les meilleurs rendements parmi les principaux indices émergents.

Le mode risque

Le point tournant pour les actifs à risque a été le discours du chef de la Fed lors du Symposium de Jackson Hole, qui était « dovish » et a exprimé l’espoir que la Fed continuera à soutenir le marché avec des taux d’intérêt bas conduisant à un dollar plus faible. Cela a conduit à des gains dans d’autres devises comparables. Les gains de la roupie, en particulier en août, étaient le résultat d’achats massifs d’actions nationales et de la faiblesse de la demande de valeurs refuges. De nouvelles entrées de capitaux étrangers en raison de la vague d’introductions en bourse et de ventes de participations sur les marchés boursiers indiens ont également soutenu la roupie. Cela a conduit la roupie indienne à figurer parmi les devises les plus performantes parmi les autres devises asiatiques émergentes, comme indiqué ci-dessous.

*Données indiquant la performance des 9 derniers mois pour les marchés émergents

Chute des marchés chinois

Cependant, l’histoire n’a pas duré longtemps après l’effondrement imminent de la plus grande société immobilière de Chine qui a eu de graves répercussions sur l’ensemble de l’économie et a entraîné des effets de recul sur les marchés financiers émergents. Cela a commencé à partir de juillet, après que le régulateur chinois de la concurrence a ordonné à Tencent de renoncer à ses droits exclusifs de licence musicale et lui a imposé une amende pour comportement anticoncurrentiel déployant une autre sorte de « Tech-Bubble ». Cela mis à part, l’aggravation de la crise énergétique menace toujours la croissance et de nouveaux enchevêtrements affectent déjà les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cependant, en tenant spécifiquement compte de l’Inde, à court terme, il pourrait y avoir des sorties mineures des marchés indiens, car les investisseurs mondiaux exposés aux développeurs chinois cherchent à rééquilibrer leurs portefeuilles en raison de pertes. Mais à moyen et long terme, cela pourrait entraîner une allocation plus élevée des flux vers l’Inde pendant le mode de risque.

Compte à rebours pour effiler

Pour aller de l’avant, avec un autre facteur de peur qui plane sur les marchés émergents, la probabilité que la Réserve fédérale opte pour une hausse des taux d’intérêt compte tenu de la flambée des prix de l’énergie et des pressions inflationnistes persistantes. Les rendements élevés du Trésor américain ont ajouté une autre couche de pression sur les devises des marchés émergents, les investisseurs pariant qu’une inflation élevée aux États-Unis pourrait conduire la Réserve fédérale à resserrer sa politique plus tôt que prévu, ce qui profiterait globalement à la demande en dollars. Sur les marchés émergents, la Corée du Sud, le Mexique, le Brésil, la Russie et l’Argentine ont été parmi ceux qui ont augmenté leurs taux dans un contexte d’inflation croissante. Étonnamment, la Banque centrale turque a réduit de 100 points de base à 18 %. Les acteurs du marché jugent cette décision après l’ingérence du président Erdogan dans l’assouplissement.

L’histoire du flux

Pour en revenir à la roupie, en analysant tous les facteurs jusqu’à présent, elle est restée la devise la plus performante parmi ses pairs de la ceinture asiatique. Des flux FII cohérents en raison de diverses introductions en bourse, des ventes de participations et des flux détournés dans le cadre de réglementations plus strictes en Chine avaient maintenu la roupie favorable. Cela était clairement visible alors que FII poursuivait sa frénésie d’achat avec près de Rs 96 644 crs pour l’année civile 2021. Cependant, étant une banque de banquiers, RBI ne voulait pas tolérer une appréciation de la roupie uniquement sur la base de simples entrées. Ainsi, la RBI a été vue accumuler ses réserves de change pour empêcher l’économie de subir des chocs externes indus. Malgré la surperformance du marché des actions, la roupie s’est située dans la zone 72,30-75,50 au cours des derniers mois. En outre, la roupie a subi la piqûre d’épingles et d’aiguilles à cause de la flambée du déficit commercial, d’un rebond régulier du dollar et d’un prix du pétrole brut mobile au plus haut depuis 7 ans. Après que l’OPEP + a décidé de continuer avec la même production, malgré la pression des pays pour ajouter plus de pétrole pour stabiliser les prix, a gravement nui aux pays importateurs de pétrole.

Dans l’ensemble, du côté positif, la vague de flux se poursuivra avec l’introduction en bourse et les augmentations d’obligations à venir. D’un autre côté, des rendements obligataires américains plus élevés poussant à une demande accrue de dollars dans un contexte d’annonces de réduction probables pourraient plafonner leur appréciation. De plus, conformément à la dernière politique de la RBI, des annonces ont été faites pour davantage d’enchères de VRR, pointant ainsi vers la prochaine hausse des taux de prise en pension inversée. Compte tenu de la montée des pressions inflationnistes dues à la flambée des prix de l’énergie, la RBI peut modifier la prévision prospective d’être accommodante à neutre inclinant la roupie vers la dépréciation.

En bref, les attentes sont élevées que la Fed améliore sa politique de resserrement plus tôt en raison de la reprise du marché du travail et de la montée des pressions inflationnistes. Cela pourrait maintenir le dollar plus fort, limitant ainsi les gains pour les autres devises émergentes au dernier trimestre de 2021. La roupie devrait également être touchée par les devises négatives des marchés émergents, mais l’intensité pourrait être plus lente car la RBI pourrait éventuellement intervenir. Techniquement, le toit de 75,50-75,60 agit comme une résistance rigide, s’il est brisé, nous pourrions alors voir un mouvement vers la première cible vers les niveaux de 76,00 à court terme, puis on peut définir des deuxième et troisième cibles de 76,50 et 77,00 dans le moyen terme.

(Amit Pabari est le directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

