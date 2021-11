La route d’Ander Mirambell vers Pékin 2022 commence à Whistler

11/05/2021 à 19:01 CET

Ander Mirambell Il s’apprête à entamer sa 17e saison liée au skeleton, au cours de laquelle il devra relever le défi de se qualifier pour ses quatrièmes Jeux Olympiques d’hiver, après avoir été présent à Vancouver 2010, Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018. Ce week-end, il débutera sa carrière internationale à Whistler (Canada), où il participera au triple Test initial de la Coupe d’Amérique du Nord (7, 8 et 9 novembre), le même endroit où se jouera la Coupe Intercontinentale les 13 et 14 novembre.

Le coureur national a un bon palmarès en Coupe d’Amérique du Nord, où il a remporté jusqu’à sept courses et a été champion à deux reprises (2016 et 2020). Whistler est, selon les propres mots d’Ander, « Le circuit le plus exigeant au monde & rdquor; et une piste qui atteint des vitesses allant jusqu’à 140 km/h, ce qui sera un grand test initial pour l’olympien.

La pré-saison d’Ander est passée par la CAR de Sant Cugat, où il a entraîné ses départs sur la piste de départ que la RFEDH a installée cet été, en plus de toucher la glace dans les concentrations de Winterberg (Allemagne) ou de Whistler avant la compétition finale de la semaine. .

Cette saison, le système de qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin est dans le top 60 du classement individuel et les nations, pour lesquelles les sept meilleurs résultats de chaque pilote marqueront.

La Coupe nord-américaine aura lieu les 7, 8 et 9 novembre à partir de 11h00 heure locale (19h00 CET). La Coupe Intercontinentale se déroulera le samedi 13 à partir de 9h00 heure locale (17h00 CET) et le dimanche 14 à partir de 10h00 heure locale (18h00 CET).

« À Vancouver (Canada) en 2010, le rêve olympique est devenu réalité et voici maintenant que commence la route vers Pékin 2022, qui pourrait être mes quatrièmes Jeux Olympiques. Ce sera une dizaine de jours très intenses, au cours desquels nous disputerons 3 Coupes de l’America, puis la Coupe Intercontinentale sur ce même circuit et ensuite nous suivrons le calendrier IBSF. Ces premières compétitions sont importantes car les premiers points qui donnent accès aux Jeux Olympiques seront en jeu. La météo sera le protagoniste, car la pluie sera dans de pires conditions et s’il fait beau, la piste sera beaucoup plus rapide; Nous verrons ce que les courses nous réservent. Il y a beaucoup de niveau dans les deux compétitions, tous les riders de mid-zone se battent ici. Quand tu fais ton travail et que tu te bats avec tout ce que tu as, les choses finissent par tourner et c’est comme ça que j’espère que les prochains jours seront & rdquor;, explique Mirambell.