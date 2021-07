la route de la démocratie vers la tyrannie | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Erik von Kuehnelt-Leddihn, Institut Mises :

Platon, dans sa République, nous dit que la tyrannie naît, en règle générale, de la démocratie. Historiquement, ce processus s’est déroulé de trois manières très différentes. Avant de décrire ces différents modèles de changement social, précisons précisément ce que nous entendons par « démocratie ».

Répondant à la question de « Qui doit gouverner », le démocrate donne sa réponse : « la majorité des citoyens politiquement égaux, soit en personne, soit par l’intermédiaire de leurs représentants ». En d’autres termes, l’égalité et la règle de la majorité sont les deux principes fondamentaux de la démocratie. Une démocratie peut être libérale ou illibérale.

Le libéralisme authentique est la réponse à une question entièrement différente : comment le gouvernement devrait-il être exercé ? La réponse qu’il apporte est la suivante : quel que soit celui qui gouverne, le gouvernement doit être exercé de manière à ce que chacun jouisse de la plus grande liberté, compatible avec le bien commun. Cela signifie qu’une monarchie absolue pourrait être libérale (mais difficilement démocratique) et qu’une démocratie pourrait être totalitaire, illibérale et tyrannique, avec une majorité persécutant brutalement les minorités. (Nous utilisons, bien entendu, le terme « libéral » dans sa version mondialement acceptée et non dans le sens américain, qui depuis le New Deal a été totalement perverti.)

Comment une démocratie, même initialement libérale, pourrait-elle évoluer vers une tyrannie totalitaire ? Comme nous l’avons dit au début, il y a trois voies d’approche, et dans chaque cas l’évolution serait de nature « organique ». La tyrannie évoluerait à partir du caractère même d’une démocratie libérale car il y a, dès le départ, un ver dans la pomme : liberté et égalité ne se mélangent pas, elles s’excluent pratiquement. L’égalité n’existe pas dans la nature et ne peut donc être établie que par la force. Celui qui veut l’égalité géographique doit dynamiter les montagnes et combler les vallées. Pour obtenir une haie de même hauteur, il faut utiliser un sécateur. Pour atteindre des niveaux scolaires égaux dans une école, il faudrait forcer certains élèves à travailler plus dur tout en retenant les autres.

La première voie vers la tyrannie totalitaire (bien que loin d’être la plus fréquemment utilisée) est le renversement par la force d’une démocratie libérale par un mouvement révolutionnaire, en règle générale un parti prônant la tyrannie mais incapable de gagner le soutien nécessaire lors d’élections libres. Le terrain pour une telle violence est planté si les parties représentent des philosophies si différentes qu’elles rendent impossible le dialogue et le compromis. Clausewitz a dit que les guerres sont la continuation de la diplomatie par d’autres moyens, et dans les nations idéologiquement divisées, les révolutions sont vraiment la continuation du parlementarisme par d’autres moyens. Le résultat est le règne absolu d’un « parti » qui, ayant finalement obtenu un contrôle complet, pourrait encore s’appeler un parti, se référant à son passé parlementaire, alors qu’il n’était encore qu’une partie de la diète.

Un cas typique est l’Octobre rouge de 1917. L’aile bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe n’a pas pu gagner les élections dans la République démocratique russe d’Alexandre Kerenski et a donc organisé un coup d’État avec l’aide d’une armée et d’une marine vaincues et en maraude, et de cette manière a établi une tyrannie socialiste ferme. De nombreuses démocraties libérales sont affaiblies par les conflits de partis à un point tel que les organisations révolutionnaires peuvent facilement prendre le pouvoir, et parfois les citoyens, pendant un certain temps, semblent heureux que le chaos ait pris fin. En Italie, la Marcia su Roma des fascistes en fit les dirigeants du pays. Mussolini, un ancien socialiste, avait appris la technique de la conquête politique auprès de ses amis socialistes internationaux et, sans surprise, l’Italie fasciste était la deuxième puissance européenne, après la Grande-Bretagne travailliste (et bien avant les États-Unis) à reconnaître le régime soviétique.

La deuxième voie vers la tyrannie totalitaire, ce sont les « élections libres ». Il peut arriver qu’un parti totalitaire avec une grande popularité gagne un tel élan et tant de votes qu’il devienne légalement et démocratiquement le maître d’un pays. C’est ce qui s’est passé en Allemagne en 1932, lorsque pas moins de 60 % de l’électorat a voté pour le despotisme totalitaire : pour deux nationaux-socialistes, il y avait un socialiste international sous la forme d’un communiste marxiste, et un autre sous la forme d’un parti un peu moins marxiste. social-démocrate. Dans ces circonstances, la démocratie libérale était vouée à l’échec, puisqu’elle n’avait plus la majorité au Reichstag. Ce développement n’aurait pu être stoppé que par une dictature militaire (comme envisagé par le général von Schleicher qui fut plus tard assassiné par les nazis) ou par une restauration des Hohenzollern (comme prévu par Bruning). Pourtant, dans le cadre démocratique et constitutionnel, les nationaux-socialistes étaient voués à l’emporter.

Comment les « nazis » ont-ils réussi à gagner ainsi ? La réponse est simple : étant un mouvement de masse luttant pour une majorité parlementaire, ils ont distingué les minorités impopulaires (les plus petites, les meilleures) et ont ensuite rallié le soutien populaire contre elles. Le Parti national-socialiste des travailleurs était « un mouvement populaire fondé sur la science exacte » (selon les mots d’Hitler), militant contre quelques-uns détestés : les Juifs, la noblesse, les riches, le clergé, les artistes modernes, les « intellectuels », catégories fréquemment chevauchement, et enfin contre les handicapés mentaux et les Tsiganes. Le national-socialisme était la « révolte légale » de l’homme ordinaire contre l’inhabituel, du « peuple » (Volk) contre des groupes privilégiés et donc enviés et détestés. Rappelez-vous que Lénine, Mussolini et Hitler ont qualifié leur régime de « démocratique » – democratiya po novomu, democrazia organizzata, deutsche Demokratie – mais ils n’ont jamais osé l’appeler « libéral » au sens mondial (non américain).

Carl Schmitt, dans sa 93e année, a analysé cette évolution dans un essai célèbre intitulé « The Legal World Revolution » : ce type de révolution – la Révolution allemande de 1933 – se produit simplement par le biais du scrutin et peut se produire dans n’importe quel pays où un parti s’est engagé au régime totalitaire obtient la majorité relative ou absolue et prend ainsi le pouvoir « démocratiquement ». Platon a rendu compte d’une telle procédure qui cadre, avec la fidélité d’une copie Xerox, à la transition constitutionnelle en Allemagne : il y a le « leader populaire » qui prend à cœur l’intérêt du « peuple simple », du « peuple ordinaire, brave homme » contre les riches rusés. Il est largement acclamé par le plus grand nombre et construit une garde du corps uniquement pour se protéger et, bien sûr, les intérêts du «peuple».

Au nom du peuple

Pensez aux SA et SS d’Hitler, ainsi qu’à la tendance à appliquer autant que possible le préfixe Volk (le peuple) : Volkswagen (voiture du peuple), Volksempfänger (poste de radio du peuple), des gesunde Volksempfinden (les sentiments sains du peuple), Volksgericht (le Cour de justice). Inutile de dire que cette politique verbale se poursuit dans la « République démocratique allemande » où l’on voit une « police populaire », une « armée populaire », tandis que les États satellites de Moscou sont appelés « démocraties populaires ».

