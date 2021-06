La route favorable de l’Angleterre pour l’Euro 2020 pourrait les voir rencontrer l’Italie ou l’Espagne en finale après la victoire historique de Wembley sur l’Allemagne

in

L’Angleterre a battu l’Allemagne pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020. Oui, vous avez bien entendu.

Les buts de Harry Kane et Raheem Sterling en deuxième mi-temps ont mis fin à l’attente de 55 ans de l’Angleterre pour une victoire par élimination directe contre leur ennemi juré lors d’une soirée inoubliable à Wembley.

.

La rédemption contre l’Allemagne a dû être douce pour Southgate

.

Le patron anglais a eu raison de son homologue allemand Low mardi soir

Alors, le football pourrait-il vraiment rentrer à la maison cet été ? Potentiellement, oui.

L’ancien attaquant anglais Alan Shearer semble certainement le penser.

“Si vous aviez pu choisir quelque chose comme ça, vous l’auriez fait”, a déclaré la légende de Newcastle à la BBC.

.

L’Allemagne rentre chez elle avec la France, les Pays-Bas et le Portugal

“L’Angleterre n’aura jamais, jamais une meilleure opportunité de gagner l’Euro que cette opportunité maintenant.

“S’ils ont la chance d’atteindre la finale, cela aura été six matchs à Wembley, et vous ne pouvez pas demander plus que cela.”

Ci-dessous, vous pouvez voir le parcours potentiel de l’Angleterre vers la finale après avoir pris le dessus sur les Allemands – à chaque match en direct sur talkSPORT.

Quarts de finale

L’Angleterre affrontera le vainqueur de la Suède contre l’Ukraine.

Celui-ci aura lieu à Rome le samedi 3 juillet.

Demi finales

Angleterre vs vainqueur du Danemark vs République tchèque le mercredi 7 juillet à Wembley.

Final

Angleterre vs Espagne, Suisse, Belgique ou Italie le dimanche 11 juillet à Wembley.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Suède/Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs République tchèque/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: Suisse/Espagne/Belgique/Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !