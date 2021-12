La route Munsiyari-Milam d’importance stratégique sera achevée d’ici la fin de 2023, selon un responsable du BRO

Les températures inférieures à zéro couplées au verrouillage de Covid-19 l’année dernière ont encore retardé les travaux sur le projet de route. (image représentative)

Selon un haut responsable du BRO, le projet de route Munsiyari-Milam, stratégiquement important et très attendu, sur lequel les travaux de développement ont commencé en 2012, ne devrait pas être achevé avant la fin de 2023. Une fois cette route terminée, il serait facile d’atteindre les derniers postes de sécurité qui se trouvent à la frontière indochinoise dans la vallée du Johar par des véhicules. L’ingénieur en chef de BRO et responsable du projet MNV Prasad a été cité dans un rapport de la PTI disant que les travaux sur cette route à haute altitude devaient être achevés cette année, mais que traverser des roches dures pose un grand défi pendant la construction. Pendant la saison hivernale, les températures inférieures à zéro couplées au verrouillage de Covid-19 l’année dernière ont encore retardé les travaux sur le projet de route, a déclaré le responsable.

Pour accélérer les travaux du projet, le BRO DG Lt Gen Rajiv Chaudhari a déclaré lors d’une réunion qu’il était prêt à apporter toute son aide pour terminer la route Munsiyari-Milam dès que possible. En cours de développement par le BRO, la route longue de 65 kilomètres sera probablement achevée d’ici la fin de 2023, a-t-il déclaré. Plus tôt, lorsque les travaux du projet ont commencé, il a été dit que la route sera achevée en 2015. Le calendrier, cependant, a été révisé et prolongé jusqu’en 2021. Les travaux ont été achevés par l’agence de construction sur un tronçon de 25 km de long. de la route du côté de Munsiyari, mais environ 15 kilomètres de long sont ensuite constitués de roches dures, ce qui ralentit la progression des travaux, a déclaré l’ingénieur de BRO.

Selon l’ingénieur, ils font face à des roches dures à Mapang, Laspa, Bugdiyar et Nahardevi et travaillent dur pour les couper. Les travaux sur un tronçon de 9 km de long du côté de Milam sont également terminés. Le tronçon de 15 km de long composé de roches dures est le plus délicat d’entre eux, a déclaré Prasad. En outre, le revêtement noir d’une portion de route de 16 kilomètres de long du côté de Munsiyari a également commencé, a-t-il déclaré. Une fois les travaux de revêtement noir terminés sur cette portion, les véhicules pourraient circuler sur ce tronçon, profitant aux villageois et aux touristes locaux, a-t-il déclaré.

