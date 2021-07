La route vers de meilleurs jeux Android devra laisser certains téléphones derrière

Feral Interactive apporte bientôt la collection XCOM 2 sur Android, et c’est plutôt génial. J’espère qu’il s’agira de l’un des meilleurs jeux Android et qu’il sera aussi amusant que je m’en souvenais. Mais, malheureusement, cela met également en évidence quelques points douloureux potentiels pour les développeurs qui souhaitent sortir d’excellents jeux de qualité console, comme XCOM2 pour Android : il est difficile de gagner de l’argent, et de nombreux appareils Android ne sont tout simplement pas capables.

Je ne sais pas si la décision de Feral d’apporter la collection sur Android sera rentable (même si j’ai vu beaucoup de gémissements sur le prix de 25 $). Pourtant, je sais que la façon dont la société élimine les appareils qui ne peuvent pas exécuter le jeu est la bonne chose à faire et la bonne façon de le faire.

Ce sont les appareils Android que Feral prendra officiellement en charge, mais ce n’est pas tout. Il s’agit d’une liste d’appareils sur lesquels les développeurs ont réellement testé la collection XCOM2 et ils sont satisfaits des résultats. D’autres appareils pourront télécharger le jeu, et il pourrait très bien fonctionner. Mais les appareils qui ne répondent pas au strict minimum en termes de matériel ne pourront tout simplement pas télécharger le jeu.

Si votre appareil n’est pas répertorié mais que vous pouvez toujours acheter XCOM 2 Collection lors de sa sortie, votre appareil est capable d’exécuter le jeu mais n’est pas officiellement pris en charge. Les appareils qui ne sont pas capables d’exécuter XCOM 2 Collection ne pourront pas l’acheter. – Feral Interactive (@feralgames) 24 juin 2021

Beaucoup de téléphones non répertoriés fonctionneront probablement très bien, et beaucoup d’autres non. Un téléphone comme le RedMagic 6 Pro ne posera aucun problème si le OnePlus 6T ou le Galaxy S9 (ou même le Galaxy S21) est capable de le gérer. Un téléphone comme le Galaxy M51 et son Snapdragon 730 est ne pas va pouvoir l’exécuter.

La vraie question se situe dans les appareils haut de gamme de milieu de gamme que des entreprises comme Samsung, Motorola et Google aiment construire. Nous ne saurons pas avant son lancement si des téléphones comme le Galaxy A71 ou le Google Pixel 5 peuvent lire XCOM2. C’est un peu décevant, mais j’aime la façon dont Feral fait tout cela, et j’aime particulièrement le fait que la société n’ait pas essayé de changer le jeu pour que les appareils plus lents puissent y jouer. Jouer à XCOM2 serait nul s’il était abrégé et vidé pour que plus de téléphones puissent y jouer, et je ne voudrais pas y dépenser 25 $.

Evan Kubes, président de Rumble Gaming, a déclaré ceci lorsqu’Android Central l’a interrogé sur la stratégie risque/récompense des décisions de Feral :

À mon avis, ce n’est pas un risque mais illustre plutôt la progression naturelle de la technologie et des affaires. De manière pragmatique, les entreprises technologiques ont toujours réalisé des mises à jour logicielles et des développements de produits incompatibles avec les générations précédentes. Ce n’est pas vraiment différent de la façon dont un jeu PS2 ne peut pas être joué sur une PS1. Le jeu mobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l’espace de jeu. Je pense que les joueurs occasionnels et les passionnés chercheront toujours de meilleures performances pour inciter à mettre à niveau leurs appareils.

Je ne pourrais pas être plus d’accord. C’est bien de s’attendre à ce que l’entreprise qui a fabriqué votre téléphone le maintienne à jour et sécurisé pendant toute sa durée de vie utile (en passant, c’est plus de 3 ans, Google), mais si de nouvelles fonctionnalités ne peuvent pas être ajoutées, c’est compréhensible. D’un autre côté, vouloir que Feral fasse fonctionner XCOM2 sur des téléphones plus anciens ou plus lents, c’est un peu comme demander à Google d’ajouter une prise en charge de l’actualisation de l’écran au Pixel 4a. Dans les deux cas, le matériel ne le supporte tout simplement pas.

XCOM2 développé pour les appareils moins performants ne vaudrait probablement pas 25 $.

Ce n’est pas non plus un phénomène nouveau. Vous vous souvenez de ces jeux NVIDIA Tegra uniquement à l’époque ? La version NVIDIA de Riptide GP était plutôt cool et bien meilleure que la version non-NVIDIA. C’était aussi vraiment impopulaire parce qu’il y avait plus de gens sans appareil NVIDIA Tegra qu’avec un. Des mouvements comme Feral limitant la sortie de XCOM2 aux seuls appareils “premium” peuvent s’avérer tout aussi impopulaires, mais c’est nécessaire.

Tout espoir n’est pas perdu, cependant, car le cloud gaming est vraiment une chose. Si vous avez un téléphone qui ne peut pas jouer à XCOM2, il y a de fortes chances qu’il puisse installer quelque chose comme Stadia ou Microsoft Game Pass, et vous aurez toujours un choix de grands jeux à jouer.

