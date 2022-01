La routine de nettoyage de Coco Austin crée la confusion pour les fans sur les réseaux sociaux

Chanel, la fille de Coco Austin et Ice-T, a tout l’étoffe d’un cinéaste, même si elle n’a que 6 ans. Austin, 42 ans, a montré une vidéo TikTok que Chanel a récemment réalisée, montrant Austin faisant toutes sortes de tâches ménagères pendant que le tube des Black Eyed Peas et Shakira « Girls Like Me » jouait. Bien que la réponse au clip ait été majoritairement positive, quelques fans étaient confus au sujet d’un segment.

La vidéo du 5 janvier montre la star de Ice Loves Coco en train de nettoyer des toilettes et de frotter l’évier et le sol de la cuisine pendant qu’elle danse sur la chanson. « Quand votre fille de 6 ans prend en charge votre TikTok pendant le nettoyage. Elle est en fait douée pour filmer », a écrit Austin. « Elle a commencé à faire des TikToks sur sa propre page à 4 ans avant que TikTok ne l’enlève, ils étaient tellement hystériques. (Ils l’ont enlevé à cause des restrictions d’âge.) De plus, j’ai toujours été obsédé par le nettoyage. Je suis un peu germophobe . » Austin a ensuite ajouté un post-scriptum, écrivant que Chanel utilise toujours les mini-toilettes vues dans la vidéo « parce qu’elle est si petite ».

Cependant, ce ne sont pas les minuscules toilettes qui ont fait sourciller certains. Dans une scène, Austin est montré en train de danser sur un canapé tout en le balayant avec un balai. « Monter sur le canapé avec des bottes ?? Grand non », a écrit une personne. « Je suis tellement confuse… Elle a balayé le canapé avec le balai, s’est demandé un autre.

Ces commentaires étaient cependant rares, car beaucoup d’autres ont félicité Austin pour avoir montré un côté authentique d’elle-même. « Pas de femme de ménage ? Tant mieux pour toi Coco ! Super maman, épouse et super dame à tous les niveaux. J’adorerais te rencontrer un jour ! » un fan a écrit. « Ravi de voir que tu fais ton propre truc !! Vas-y ma fille !! » un autre a commenté. « J’adore ça ! De plus en plus de célébrités doivent nettoyer leurs maisons elles-mêmes et arrêter de toujours compter sur les autres pour le faire à leur place…

Austin et Ice-T, 63 ans, se sont mariés en 2002 et ont accueilli Chanel en novembre 2015. L’été dernier, le couple de célébrités a riposté aux trolls d’Internet qui ont critiqué Austin pour avoir continué à allaiter Chanel. Austin a défendu sa décision dans plusieurs interviews au fil des ans, tandis que la star de Law & Order: Special Victims Unit a publié un tweet viral brutal pour mettre fin à la discussion. « News Flash ! Nous nourrissons Chanel FOOD… Elle aime juste sucer les seins de maman de temps en temps… Moi aussi », a-t-il écrit.

« Règle numéro un sur Internet : ne faites pas attention à ce que quelqu’un dit sur Internet », a déclaré plus tard Ice-T sur The View. « Inquiet pour les gens qui s’approchent de vous et disent des choses dans votre vraie vie. Ce sont les gens dont vous devriez vous préoccuper. Internet, c’est le monde. C’est le monde qui parle, alors je ne fais pas attention. »