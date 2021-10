La routine d’Iman Shumpert sur ‘Dancing With the Stars’ pourrait être la meilleure de la série

Nous avons vérifié pour la dernière fois Iman Shumpert sur Dancing With the Stars après la première de la saison, dans laquelle l’ancien gardien de la NBA a été complètement volé avec des scores moyens. Depuis, il continue d’avancer, et lundi soir, c’était son opus magnum.

Le thème de la performance était « la danse contemporaine », et avec Halloween au coin de la rue, Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach étaient si bons. Portant des combinaisons rouges et dansant sur le remix de « I got 5 on it » popularisé par le film Us, la danse était pleine de mouvements étonnants, d’exploits sportifs et d’une présence parfaite sur scène.

Les fans du spectacle ne se contentent pas d’applaudir la partition parfaite, mais qualifient le travail de Shumpert et Karagach de l’une des meilleures danses de l’histoire du spectacle.

« Ce sera l’une des meilleures danses de la série », a déclaré un commentateur de YouTube. « Daniella est une bonne chorégraphe folle et ils méritaient vraiment cette note parfaite. Ma mâchoire est tombée sur certaines de ces cascades/ascenseurs qu’ils ont fait.

« La chorégraphie de Daniella et la capacité d’Iman à y parvenir m’ont fait tomber la mâchoire », a ajouté un autre. « Nouvelle danse préférée du spectacle, félicitations. »

Les athlètes ont été aléatoires sur Dancing with the Stars dans le passé, mais dans l’état actuel des choses, Shumpert s’avère être l’un des plus grands de tous les temps – et convainc des personnes qui ne connaissaient pas sa carrière dans la NBA. Continuez à le tuer, roi.