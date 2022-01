La routine, votre meilleur allié pédagogique

01/08/2022 à 10:00 CET

Marie Docteur

Il ne reste que quelques jours avant l’arrivée de septembre, le mois du retour à la routine. Finis les mois d’été, sans horaires fixes, pas d’activités prévues en détail, pas de devoirs & mldr; Quelques mois au cours desquels nous avons été plus flexibles et nous nous sommes permis de « fluer & rdquor ; de plus, nous avons également permis aux plus petits de le faire.

Eh bien, bien que le retour à la routine puisse sembler être un martyre, tous les experts soulignent l’importance de la routine dans l’éducation de nos enfants. Le motif? La routine donne la sécurité en nous permettant de savoir ce qui va se passer ensuite.

Lors d’un de nos événements, le mentor familial Amaya de Miguel nous a dit qu’il y avait une règle à la maison : ils ne mangent des bonbons que le vendredi. Outre les bienfaits pour la santé physique qu’apporte la consommation de sucreries un seul jour par semaine, Amaya s’est concentré sur les bienfaits mentaux pour toute la famille que cette règle implique : « mes enfants savent, quand on descend dans la rue un lundi, ou par un supermarché un mardi, qu’ils ne peuvent pas commander de bonbons, car le jour des bonbons est le vendredi. Et, cela peut sembler idiot, nous évite bien des contrariétés et des crises de colère & rdquor ;.Les enfants viennent sans mode d’emploi.

En ce sens ils insistent Jane Nelsen, Lynn Lott et Stephen Glenn dans le livre Positive Discipline from A to Z. « Etablir de bonnes routines aide les parents à développer des avantages à long terme pour la famille : la sécurité, un environnement plus détendu, la confiance en soi et les compétences de la vie», soulignent-ils. sur les besoins de la situation : faire ce qui doit être fait à tout moment. Les enfants apprennent à être responsables de leur propre comportement, à se sentir capables et à coopérer en famille & rdquor ;. Les auteurs assurent que les enfants « apprécient les routines et y répondent favorablement. Plus l’enfant est jeune, plus la routine est réconfortante & rdquor;. Et, en plus, si on établit bien la routine, le bénéfice pour les parents est clair : « Une fois qu’une routine est établie, c’est celle-ci qui régit et les parents n’ont pas besoin de continuellement demander de l’aide & rdquor ;.

Ce dernier est essentiel. Si nos enfants intériorisent que le samedi est le jour où nous nettoyons la maison, que tous les jours après le dîner nous nous brossons les dents et que les vêtements sales sont jetés dans le panier à linge, Ils finiront par transformer les règles de la maison en routines, et ils les appliqueront sans effort, sans se plaindre.

L’importance des listes et du regroupement

Ces experts nous recommandent de créer avec des enfants, même des garçons et des filles de deux ans, listes d’activités nécessaires pour accomplir une certaine routinePar exemple, se préparer à aller à l’école. Et ils pensent que c’est une bonne idée de laisser les enfants choisir l’ordre de chacune des activités qu’ils doivent accomplir (prendre le petit déjeuner, s’habiller, préparer le sac à dos, se laver & mldr;). Cette liste de tâches peut devenir une planification quotidienne que nous mettons au mur de la chambre de nos fils ou filles pour se souvenir des tâches quotidiennes et indiquer celles qui ont été faites et celles qui sont en attente. Nelsen, Lott et Glenn proposent de créer un mur de routine avec des photos de nos enfants faisant les tâches indiquées. Une fois la murale terminée, les enfants seront plus coopératifs que si on leur disait tout le temps quoi faire.

Mais Qui fait ces listes ? Toutes les personnes. Oui, tout le monde, nos enfants doivent avoir une voix et voter, sinon, ils ne se sentiront pas impliqués et, par conséquent, ils ne seront pas efficaces. Dans la discipline positive, il est très important de parvenir à des accords, de prendre en compte le fils, la fille et la gentillesse, mais il est également important d’être ferme et de donner suite à ce qui a été convenu. Alors si notre fils ou notre fille ne suit pas ce qui a été convenu dans la liste des tâches que nous avons préparées et commandées avec eux et qui figure sur la fresque que nous avons réalisée ensemble, nous devrons simplement leur dire, sans sermons : » Que mets-tu sur la fresque, qu’avons-nous fait ensemble ? Précisément l’idée de faire équipe et de collaborer permet de mieux s’installer dans la routine.tu relèves le défi?

Septembre est un bon moment pour nous mettre au défi de retour à la routine avec enthousiasme, ordre, collaboration de toute la famille et avec bienveillance. Et de faire de ce retour à la routine un moment de négociation, de travail d’équipe pour concevoir l’ordre des activités et les fresques murales que l’on souhaite poser chez soi.

En plus de favoriser un bon climat familial, Nous veillerons à ce que nos enfants soient plus autonomes, apprennent à gérer leur temps et nous n’avons pas à leur rappeler constamment quoi faire.

Alors la mouture, malgré sa mauvaise presse, a de nombreux avantages : il donne de la sécurité et de l’ordre, réduit l’anxiété, favorise la coopération et l’autonomie, peut aider à réduire les arguments & mldr; Nelsen, Lott et Glenn nous mettent cependant en garde : les routines peuvent ne pas bien fonctionner la première fois car « il est dans la nature humaine de résister au changement ».

Courage, septembre est un mois merveilleux, il nous permet de repartir de zéro, choisir d’être ce que nous voulons être. Une autre chose est que nous l’obtenons