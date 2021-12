La Royal Academy of Music lance le programme d’échange mondial Elton John

La Royal Academy of Music de Londres a annoncé un nouveau programme qui favorisera la mobilité mondiale et la collaboration internationale entre de jeunes musiciens méritants et talentueux.

Le programme, élaboré par l’Académie et approuvé par Elton John, sera opérationnel en septembre 2022 et permettra aux étudiants de douze conservatoires du monde entier de participer à des échanges pédagogiques avec l’Académie. Ceux-ci varieront en durée d’une semaine de travail intensif basé sur un projet à, dans des cas exceptionnels, une année complète d’études.

Les institutions d’échange confirmées incluent la Juilliard School (New York), le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Conservatoire de Musique de Shanghai, l’Académie Sibelius de l’Université des Arts d’Helsinki, l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne, la Hanns Eisler Academy, Berlin, la Hong Kong Academy for Performing Arts, le Sydney Conservatorium of Music, University of Music and Performing Arts, Munich, la Reina Sofía School of Music (Madrid), la Glenn Gould School of The Royal Conservatory of Music, Toronto et la Faculté de musique et l’École supérieure de musique de l’Université des Arts de Tokyo.

Le directeur de l’Académie, Jonathan Freeman-Attwood CBE, a déclaré : « Dans un paysage mondial en évolution rapide, les conservatoires doivent évoluer pour répondre aux besoins futurs et créer de nouvelles opportunités pour les jeunes artistes. Au cœur de cela se trouve le libre échange d’idées sans égard aux frontières internationales – c’est pourquoi nous avons mis en place ce réseau à partir d’une sélection des meilleures écoles de musique au monde.

« Tous sont depuis longtemps des amis de la Royal Academy of Music, et se reconnecter avec chacune de ces institutions a donc été profondément encourageant. Parce que chacun s’engage à élargir les horizons de notre future génération de musiciens, la perspective de partager notre travail et notre culture à travers des échanges et des projets individuels est passionnante.

« Elton John, lui-même ancien élève de l’Académie, a fourni une assistance remarquable à notre corps étudiant international au fil des ans et est profondément engagé à garantir que les jeunes musiciens sont capables de collaborer, d’innover et de se développer en tant qu’artistes dans l’environnement le plus large. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants d’avoir prêté son nom à ce projet et d’avoir offert notre soutien.’

« Elton John a été le plus généreux donateur d’anciens élèves de l’Académie, en reconnaissance de ce qu’il est nommé membre de la Cour des bienfaiteurs des régents, avec son mari David Furnish, lors d’une cérémonie en janvier 2022. Le programme d’échange mondial sera principalement être soutenu par de nouveaux revenus provenant d’un fonds existant créé par Elton pour offrir des bourses à des musiciens exceptionnellement talentueux dans plusieurs genres. La portée du don a été élargie pour répondre au besoin croissant d’un forum et d’échanges éducatifs internationaux.

Elton John a déclaré dans un communiqué : « Ma passion est d’aider à nourrir la prochaine génération d’artistes mondiaux. La musique peut et doit transcender les frontières, et je suis ravi de soutenir un programme qui offre des opportunités tangibles de haut niveau à de jeunes musiciens talentueux venant de nombreux pays différents.

Jusqu’à 20 participants par an de l’Académie et de ses conservatoires partenaires bénéficieront de projets courts et collaboratifs, d’un seul semestre ou d’une année complète de scolarité dans leur établissement d’accueil.

