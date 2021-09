La Royal Navy envoie un avertissement à la Russie et à la Chine alors qu’un drone révolutionnaire est lancé depuis la mer | Sciences | Nouvelles

in

L’avion à voilure fixe, qui a reçu le nom de QinetiQ Banshee Jet 80+, a volé depuis le poste de pilotage du transporteur. Les ingénieurs d’essais en vol et les opérateurs de QinetiQ, qui possède et exploite le Banshee, ont piloté trois des véhicules aériens du lanceur du drone sur la chaîne des Hébrides au large de la côte nord-ouest de l’Écosse. Le système sera utilisé pour tester les futurs capteurs, armes et équipements radio.

Banshee peut monter en flèche à des vitesses allant jusqu’à 460 mph et peut également voyager jusqu’à 25 000 pieds de haut dans le ciel.

Il a été qualifié d’adversaire réaliste pour les marins qui s’entraînent à contrer les menaces aériennes, car il est difficile à détecter au radar.

Les vols Banshee sont la première étape pour la Royal Navy dans l’exploration de la façon dont la technologie sans équipage peut être exploitée à partir des porte-avions de la classe Queen Elizabeth à l’avenir.

Le commandant Rob Taylor, responsable des essais et de l’évaluation des airs de la Royal Navy au ministère de la Défense, a déclaré : pour les futures charges utiles.

«Un navire de guerre peut transporter ce drone avec lui lors d’opérations, le lancer et l’utiliser pour que le personnel reste à l’affût des menaces d’en haut.

« La capacité d’adapter la charge utile à différentes tâches est également cruciale pour offrir un bon rapport qualité-prix et une interopérabilité sur l’ensemble de la flotte. »

Les forces militaires développent maintenant de plus en plus de systèmes sans équipage pour prolonger l’endurance de la mission et réduire les risques pour le personnel de service.

Les drones seront utilisés pour effectuer des tâches telles que la reconnaissance aérienne et les communications ainsi que pour le transport d’armes.

L’essai faisait partie du projet Vampire de la Royal Navy, qui examine les drones légers embarqués.

L’objectif final du projet est de pouvoir éventuellement faire atterrir les avions sur les navires à partir desquels ils sont lancés.

Le Capf Taylor a ajouté : « Le programme examinera les drones à voilure tournante et à voilure fixe pour remplir un certain nombre de tâches afin d’augmenter la masse des porte-avions et permettre aux aéronefs avec équipage de maximiser leur capacité.