« La Royal Society n’est pas un leader par hasard »

26/10/2021 à 13:53 CEST

.

Le milieu de terrain de Celta Vigo, l’ancien joueur du Barça Manuel Agudo ‘Nolito’ a souligné que le Société réelle, le visiteur qu’ils reçoivent ce jeudi au stade Abanca Balaídos, n’est pas le chef de LaLiga Santander « Par hasard & rdquor;, c’est pourquoi prédit un « compliqué & rdquor; devant le groupe qui dirige Shérif Imanol. « Il arrive au bon moment, il a un bon effectif et fait du bon football, mais on va essayer de profiter de nos armes, d’être efficaces et que les trois points restent en jeu. Vigo& rdquor;, a commenté l’ailier.

‘Nolito’ Il n’a pas caché devant lui le triomphe de la nuit dernière Getafe (0-3) est « très important & rdquor; s’éloigner des places de relégation, même s’il pense que quel que soit ce résultat, le celtique ça fonctionnait bien. «Nous devons continuer à croire en ce que nous faisons, faire confiance à notre idée et continuer avec la même philosophie du jeu. Gagnez toujours bien & rdquor;, a souligné l’homme de Cadix, pour qui la clé de la victoire retentissante dans le Colisée Alfonso Pérez était dans la « efficacité & rdquor ; qu’ils ont montré devant le but.

Quel art as-tu, Manuel 😁 Rendez-vous jeudi à Abanca Balaídos, Celticians ! pic.twitter.com/C24lLkTEEH – RC Celta (@RCCelta) 25 octobre 2021

Nous avons joué un grand match contre un adversaire difficile. Même si lui Getafe il ne vit pas son meilleur moment, c’est toujours un adversaire difficile. C’est une victoire importante & rdquor;, a réitéré le footballeur céleste, voulant redresser le cap de l’équipe de Coudet.