La Royal Society offre symboliquement la Copa del Rey aux toilettes

04/09/2021 à 11:30 CEST

.

La Royal Society a offert ce vendredi la Copa del Rey qu’elle a remportée samedi dernier contre l’Athletic Club aux toilettes qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie de covid-19, dans un acte symbolique qui s’est déroulé à l’entrée principale de l’hôpital Donostia de San Sebastián.

Une large représentation de la Royal Society, dirigée par son président, Jokin Aperribay, et l’entraîneur de la première équipe, Shérif Imanol, est venu dans ce complexe hospitalier, avec certains des joueurs qui ont remporté le trophée en finale du stade La Cartuja à Séville, tels que Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Aritz Elustondo, Asier Illarramendi et Joseba Zaldua.

L’expédition réaliste a été reçue par un groupe d’agents de santé vêtus de blouses et équipés de masques, comme tous ceux qui assistent à l’événement, qui ont été organisés en gardant des distances de sécurité dans les escaliers et autour de l’esplanade d’accès au centre, où un mât avec le drapeau du club a été placé.

Les capitaines d’équipe, Asier Illarramendi et Mikel Oyarzabal, ont été chargés de faire la remise symbolique du trophée, orné de rubans bleus et blancs sur ses poignées, aux représentants des agents de santé.

Ensuite, deux de ces professionnels qui ont reçu l’hommage royal ont soulevé la Copa del Rey sous les applaudissements des participants.

Le président réaliste, Jokin Aperribay, a révélé dans un bref discours que le club avait prévu cette action depuis “longtemps”.

«En été, au début de la pandémie, nous pensions que si nous gagnions la Coupe, nous viendrions à l’hôpital de Donostia pour l’offrir aux agents de santé, qui sont les véritables architectes de cette année et nous sommes là pour cela». il a résumé Aperribay.

“Nous tenons à vous remercier de ce geste. Offrir également la Coupe aux supporters. Et que c’est un moment où les supporters et les toilettes se reflètent et s’identifient au Real”, a déclaré le président, avant de réitérer sa gratitude pour tout ce que ce groupe «a fait» pour tout le monde «pendant cette longue année».

Le directeur de l’hôpital Donostia, Itziar perez, a remercié la Royal Society pour le “geste” qui représente l’offre symbolique de la Copa del Rey au groupe d’agents de santé, car, comme il l’a commenté, “c’est une année difficile, intense et pleine d’émotions”, dans lequel ce genre d’hommages et «ressentir le soutien des citoyens, de l’équipe et des supporters permet d’avancer».

Perez Il a également félicité les joueurs et les dirigeants royalistes pour “se souvenir des toilettes dans un moment si spécial” comme ils l’ont fait juste à la fin de la finale.

“Aussi -il ​​a-t-il ajouté-, une reconnaissance aux fans du Real pour leur comportement dans la célébration -de la victoire- en Coupe. Nous vivons des moments difficiles maintenant. Vous savez tous que les cas et la pression sanitaire augmentent et Je crois que nous avons tous besoin d’un petit effort pour sauter cette vague et pouvoir aller sur le terrain pour voir le Real, pour les voir jouer et pour célébrer la nécessité de ce triomphe », a-t-il conclu.

Capital réaliste, Asier Illaramendi, qui a clos le tour des interventions, a affirmé que “dans cette année difficile pour tous les seuls protagonistes sont les agents de santé qui se battent au premier rang”.

“Espérons que tout va pour le mieux. Ils ont fait tout leur possible et ils continueront de le faire, mais nous devons aussi tout faire pour que tout se passe mieux”, a-t-il conclu. Illarramendi.