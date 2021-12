La Royal Society se méfie d’un Zamora en basse heure

14/12/2021 à 19h00 CET

La Société réelle affronte son deuxième tour de Copa del Rey avec toutes les précautions dans la maison d’un Zamora qui l’avait déjà éliminé lors de l’édition 2005/06, mais qui est actuellement dans une mauvaise passe dans le Première RFEF. Ce souvenir, qui se double de plusieurs coups sûrs presque consécutifs à l’époque contre des équipes de catégories semi-professionnelles, pèse sur le subconscient des fans et sur un Shérif Imanol qu’il a connu l’un de ces grands échecs en tant que joueur.

L’équipe de txuri urdin est aussi triste en Liga, Il n’a pas gagné ni marqué de buts depuis 4 jours et sa dernière joie est venue avec sa passe européenne contre le PSV Eindhoven. La victoire concédée contre le Betis (4-0) a été un coup dur à la confiance en soi et au moral que l’équipe de Saint-Sébastien voudra fermer avant de recevoir Villarreal lors du dernier match de l’année.

L’échanson du match précédent avant Boulangerie Pulido (0-4) ce n’est pas une référence car Zamora Il a une équipe supérieure, bien qu’il soit relégable dans la première RFEF, et un seul match et dans son domaine peut mettre en difficulté un rival de première division qui n’a pas sa journée.

Shérif probablement introduire des changements en pensant aussi à Villarréal, c’est peut-être au tour de Gorosabel, riche, Guevara, Barrenetxea, Robert navarrais, Illarramendi ou Pacheco. Il peut également y avoir un soulagement pour Alex Remiro dans les buts de l’Australien Matthieu Ryan.

Pour sa part, Zamora face au parti conscient de son infériorité et plus préoccupé par sa situation délicate à Primera RFEF queC’était dû à l’affrontement contre les Donostiarras, qui vivaient comme une fête de Noël anticipée.

Pour lui, le club a fixé des prix populaires pour les billets de match qui a lieu à 19 heures au stade Ruta de la Plata, afin de remplir les tribunes lors d’un affrontement au cours duquel les Yago Iglesias Il cherchera à essayer de nouvelles choses avec une équipe avec laquelle il a à peine été entraîneur depuis trois semaines.

Le nouveau chef du banc rojiblanco, qui a remporté sa première victoire avec le club au premier tour de la Copa del Rey à Almendralejo contre Estrémadure, a admis que pour lui Zamora le match le plus important de la semaine est le match de championnat le dimanche.

Pour lui, le match contre la Real Sociedad en profitera pour « prouver des choses » et renforcer le travail de formation sur certains aspects, ce qui n’exclut pas qu’il aille sur le terrain avec « une équipe très compétitive » et demande à ses élèves « fort exigeants » de donner « le plus haut niveau ». Face à l’affrontement contre le champion de la Coupe 2020, Yago Iglesias demande à être « réaliste » puisqu’il s’agit d’une équipe non seulement deux catégories au dessus mais aussi dans le « top 5 » de la Première Division et jouant l’UEFA.

Le KO du tournoi KO est considéré comme un match pour « profiter, essayer des choses et continuer à grandir » et son objectif, au-delà du résultat, est de faire comprendre que l’équipe rojiblanco a sa propre identité et une feuille de route indépendante du rival vous. jouer contre. Pour la réunion, Zamora ne pourra pas compter sur le milieu de terrain Juanan, absent en raison d’une blessure musculaire.

Dans la ville de Duero, les supporters ont encore à l’esprit le souvenir du match de Coupe qu’ils ont également disputé sur la Ruta de la Plata contre la Real Sociedad en 2005. A cette occasion, ils ont passé le match nul par surprise aux tirs au but, dans une saison de coupe glorieuse pour Zamora, qui a joué deux tours supplémentaires et est tombé au deuxième tour contre Barcelone, un rêve qu’il souhaite revivre 16 ans plus tard.

Les files d’attente probables

Zamora: Mapisa, Piña, Parra, Ramos, Jorge Fernández, Cordero, Rojo, Navas, Luque, Vieites et Losada.

Société réelle: Ryan; Gorosabel, Elustondo, Pacheco, Diego Rico ; Guevara, Robert Navarro ; Oyarzabal; Barrenetxea, Sorloth et Portu.