La Royal Society sent déjà l’Europe

05/07/2021

À 23:18 CEST

Avec plus de souffrance que prévu, mais la Royal Society continue de dépendre d’elle-même être cinquième. Elustondo et Oyarzabal ont condamné un Elche réduit par une expulsion à la minute 8 et s’enfonce un peu plus vers Escribá, qui voit de plus en plus loin l’objectif de la permanence.

RSO

ELC

Société réelle

Remiro, Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal, Silva, Guridi (Barrenetxea, 46 ‘), Guevara (Zubimendi, 46’), Januzaj (Portu, 87 ‘), Oyarzabal et Isak (Bautista, 83’).

Elche

Gazzaniga, Barragán, Verdú, Dani Calvo, Palacios, Josan (Piatti, 67 ‘), Raúl Guti, Mfulu (Luismi, 85’), Fidel (Marcone, 46 ‘), Pere Milla (J. Sánchez, 85’) et Lucas Boyé (Carrillo, 67 ‘).

Buts

1-0 M.72 Elustondo. 2-0 M.92 Oyarzabal.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrique). TA: Guevara (36 ‘) / Gazzaniga (11’), Fidel (12 ‘), Barragán (24’). TR: Guti (11 ‘).

Incidents

Match joué à la Reale Arena.

L’équipe d’Elche a payé cher ses nerfs en début de match, causée par l’importance de cette. Des erreurs, des inexactitudes … et une expulsion dès le départ. Cordero Vega, à la demande du VAR, a montré à Raúl Guti le rouge. Et la domination «txuri-urdin», évidente toutes choses égales par ailleurs, s’est accentuée avec l’expulsion. La Real a repris le jeu et a commencé à harceler le but de Gazzaniga. Silva, Isak, Le Normand et Monreal, qui avait un but refusé pour un hors-jeu très juste, étaient proches de 1-0. Mais Elche a serré les dents et est entré à la mi-temps avec un nul 0-0 inestimable.

En voyant le panorama, Alguacil a opéré deux changements dès le début de la seconde mi-temps. Je ne voulais pas de surprises. Cependant, a rencontré un Elche pratiquement invisible en attaque, mais incroyablement solide à l’arrière, laissant toutes les approximations du complexe de Saint-Sébastien à rien. Le vrai a commencé à désespérer, mais Elustondo s’est calméà. Il est entré avec tout pour envoyer un centre Januzaj en or au bas des collants. La cerise sur le gâteau a été mise par Oyarzabal dans la remise avec un beau pied gauche qui est entré dans l’équipe.