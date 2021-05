La RSPB est obligée de changer les affiches d’oiseaux après se plaindre d’être «sexistes» | UK | Nouvelles

Les illustrations sur le matériel que la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB) distribue en cachette aux secousses seront mises à jour. Il est soutenu que les plus petites images utilisées pour les oiseaux femelles sont sexistes.

Comme le rapporte le Daily Star dimanche, le Dr Mya-Rose Craig, de Compton Martin, Somerset, a souligné la ligne sur Twitter.

La femme de 19 ans a déclaré: «Si vous n’êtes pas dans la nature, vous ne saurez pas que lorsque vous allez dans les peaux d’observation des oiseaux, il y a souvent des affiches pour vous aider à identifier les oiseaux.

«Mais pourquoi les oiseaux femelles sont-ils toujours présentés sous la forme d’un encart d’image plus petit? #sexisminbirding? Nous avons besoin d’une révolution. »

Et maintenant, le Bristol Post rapporte que la RSPB a admis qu’elle devait «faire mieux».

Un porte-parole a déclaré: «C’est un bon point et nous devons faire mieux.

“Nous sommes heureux que Mya-Rose ait porté cela à notre attention et examinera ces affiches avec notre équipe en interne.”

Des centaines de personnes étaient d’accord avec le Dr Mya-Rose Craig sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

L’un d’eux a déclaré: «Tout à fait d’accord. Aussi, pouvons-nous supprimer l’habitude de décrire (par exemple) un merle mâle comme un «merle noir» alors que la femelle est toujours «un merle femelle».

«Comme le mâle est par défaut tandis que la femelle est une sorte de variation. Non merci.”

Un autre a déclaré: «C’est un très bon point à soulever.

«Surtout étant donné que les différences de plumage sont souvent plus subtiles et donc plus difficiles à distinguer – des images plus grandes aideraient vraiment à l’identification.»

Le Dr Mya-Rose Craig est la plus jeune personne du Royaume-Uni à recevoir un diplôme honorifique, décerné par l’Université de Bristol.

En août 2019, elle est devenue la plus jeune personne au monde à voir la moitié des oiseaux du monde, soit 5369 au total.

Fondée en 1889 à Manchester, la RSPB promeut la conservation et la protection des oiseaux et de l’environnement au sens large.