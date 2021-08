La rude semaine d’Amazon – WWD

Amazon connaît une mauvaise passe cette semaine.

Parallèlement aux résultats du deuxième trimestre qui ont été en deçà des attentes et ont déclenché une chute des actions, la société a révélé que l’Europe venait de percevoir une amende écrasante de 746 millions d’euros, soit environ 887 millions de dollars, dans ses déclarations de revenus auprès de la Securities and Exchange Commission.

La pénalité record, découverte pour la première fois par Bloomberg vendredi, a été imposée par la Commission nationale luxembourgeoise pour la protection des données, le principal régulateur de la confidentialité couvrant Amazon dans l’UE. Le Luxembourg abrite le siège social de l’entreprise technologique dans l’UE. Le 16 juillet, la CNPD a déterminé que le traitement des données des utilisateurs par l’entreprise technologique allait à l’encontre des réglementations européennes en matière de confidentialité.

Selon le dossier 10-Q d’Amazon, la CNPD « a rendu une décision contre Amazon Europe Core S.à rl affirmant que le traitement des données personnelles par Amazon n’était pas conforme au règlement général de l’UE sur la protection des données. La décision inflige une amende de 746 millions d’euros et les révisions de pratique correspondantes. »

Le problème provient apparemment de l’activité publicitaire naissante de l’entreprise. Amazon a écrit que la décision était « sans fondement » et s’est engagé à se défendre « vigoureusement », et a précisé dans une déclaration aux médias : « Maintenir la sécurité des informations de nos clients et leur confiance sont des priorités absolues. Il n’y a eu aucune violation de données et aucune donnée client n’a été exposée à un tiers. Ces faits sont incontestés. Nous sommes en profond désaccord avec la décision de la CNPD et nous avons l’intention de faire appel.

“La décision relative à la façon dont nous montrons aux clients des publicités pertinentes repose sur des interprétations subjectives et non testées de la loi européenne sur la protection de la vie privée, et l’amende proposée est totalement disproportionnée avec même cette interprétation”, a-t-il déclaré.

Le plafond maximal des amendes en vertu du RGPD est de 4 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. La sanction de la CNPD s’élève à 4,2% du revenu net 2020 d’Amazon de 21,3 milliards de dollars. Mais cela ne représente que 0,2% de ses ventes nettes globales en 2020, qui s’élevaient à 386,1 milliards de dollars. En d’autres termes, selon certains chefs d’accusation, l’entreprise aurait pu faire face à des mesures punitives totalisant jusqu’à 1,54 milliard de dollars.

Même ainsi, la taille même de la pénalité est stupéfiante. Pas plus tard que le mois dernier, les experts prévoyaient que la CNPD coûterait moins de la moitié, soit quelque 425 millions de dollars. Amazon semble être sur le crochet pour plus du double de ce montant.

La nature de l’affaire place une fois de plus Amazon sur la sellette en ce qui concerne les données. Alors que cette situation particulière dépend des données personnelles des utilisateurs, des accusations récurrentes contre le géant du commerce électronique affirment qu’il utilise des données de marchands tiers pour rivaliser avec eux.

Dans un témoignage au Congrès de juillet 2020, l’ancien PDG Jeff Bezos a déclaré que la politique de l’entreprise l’interdisait, mais a admis qu’il ne savait pas si des violations avaient eu lieu. En novembre, les commissaires européens ont déclaré qu’ils pensaient que c’était précisément ce que le commerce de détail avait fait en France et en Allemagne, accusant essentiellement Amazon d’utiliser à mauvais escient des données non publiques pour concurrencer injustement les vendeurs extérieurs.

C’est fondamentalement différent des problèmes de confidentialité des données personnelles qui affligent les titans de la publicité en ligne Facebook et Google. Les deux sont régulièrement confrontés à des questions sur la façon dont ils traitent les données des utilisateurs, et Amazon devra s’habituer à ce genre d’examen minutieux à mesure que son activité publicitaire se développe. Au deuxième trimestre, ce dernier a déclaré des ventes publicitaires de 7,9 milliards de dollars, un bond énorme de 87 % par rapport à la même période l’année dernière.

Ce qui se passera ensuite n’est pas du tout clair, en particulier pour Amazon, qui semble déjà nerveux quant à ce que l’avenir lui réserve. La société, désormais sous la direction d’un nouveau PDG, a fait part de ses préoccupations aux investisseurs concernant le ralentissement de la croissance du commerce électronique au cours de la seconde moitié de l’année.

Cela peut ne pas arriver, étant donné l’aplatissement des niveaux de vaccination COVID-19 et l’augmentation des infections dues à la variante Delta compliquant, voire annulant, les réouvertures complètes. Mais même si les mauvaises nouvelles du pays se traduisent par de bonnes nouvelles pour Amazon et maintiennent le flux de commerce électronique jaillissant – ainsi que la publicité Amazon – l’entreprise a encore des défis logistiques à résoudre, des chaînes d’approvisionnement au nombre d’employés d’entrepôt pour répondre à la demande. . Et ceux-ci seront encore plus difficiles à planifier, en raison de toute l’incertitude sur le front de la santé publique.

Amazon pourrait toujours essayer de jeter de l’argent sur les problèmes. Il en aura juste un peu moins pour travailler maintenant.