La rue Dalal grimpe lundi, aidée par les actions bancaires; Nifty en regagnera-t-il 15 000 cette semaine?

Dalal Street a marché plus haut lors de la première séance de négociation de la semaine. Les taureaux ont pris le contrôle et ont poussé Sensex 1,7% plus haut pour terminer à 49 580, tandis que le Nifty 50 a clôturé à 14 923. Les actions bancaires ont été parmi les plus performantes avec l’IndusInd Bank qui a augmenté de 7%, suivi d’un bond de 6% enregistré par la State Bank of India. ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank ont ​​suivi de près. Les marchés plus larges ont reflété la tendance haussière. Parmi les gagnants du secteur NSE, seuls Nifty Media et Nifty Pharma ont clôturé avec des pertes. India VIX, la jauge de volatilité a clôturé dans le rouge, en baisse de 3,25% au cours de la journée.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

«Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier, ce qui indique un affichage d’une forte dynamique haussière près de la résistance des frais généraux. Nifty teste à plusieurs reprises la résistance au-dessus de la tête et également une plage supérieure plus large d’environ 14950-15000 niveaux. La tendance à court terme de Nifty semble s’être résolument inversée, après une faiblesse raisonnable des dernières séances. Après avoir placé la résistance des frais généraux cruciale autour de 15000 niveaux, il y a une possibilité d’émergence de volatilité ou de correction à la baisse mineure par rapport aux sommets au cours des prochaines sessions et cela va être une opportunité d’achat sur les baisses sur le marché. Le soutien immédiat est placé à 14 780 niveaux. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés ont dépassé un bloc de résistance de 14 850 et cela devrait garder le Nifty haussier. Un support solide se situe à 14 700 et l’indice deviendrait baissier si nous cassions ce niveau en clôture. Si le Nifty peut rester au-dessus de 14 850, nous pouvons réclamer des niveaux plus élevés de 15 000, puis de 15 200. Si nous cassons 14 700, les marchés pourraient encore baisser à 14 400. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les indices indiens ont grimpé en flèche avec des gains solides menés par les actions bancaires, métalliques et automobiles en raison de la baisse des cas d’infection. Le marché s’attend à une chute rapide des cas de Covid signalés quotidiennement, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes concernant les verrouillages prolongés et la forte correction des estimations de l’exercice 22. Les actions bancaires ont pris une pause, car elles ont contribué à apaiser les problèmes de qualité des actifs. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Les taureaux ont montré une force énorme pour la journée. Ce modèle apparaît en dessous de la résistance à 15050-15100 points. Nifty doit encore fermer au-dessus de la résistance à 15050-15100. C’est l’obstacle qui a stoppé de nombreuses avancées récemment au cours des deux dernières semaines. La ligne de signal MACD a dépassé zéro et MACD est en mode d’achat et Nifty a de nouveau dépassé la moyenne mobile de 50 périodes. L’élément crucial de preuve nécessaire est une condamnation élevée proche de 15050-15100. Une fois que cela se produit, nous pouvons nous préparer à un rallye au plus haut swing précédent à 15430-15450. Une cassure devrait signaler une forte reprise au cours des deux prochaines semaines. »

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities –

«Les marchés avaient démarré cette semaine avec une forte dynamique dans un contexte de baisse continue des cas de Covid, accompagnée de données macro-économiques meilleures que prévu. Si les marchés cassent le niveau de 15000 et se maintiennent au-dessus du niveau, alors ce rallye haussier pourrait être prolongé dans Nifty 50. IndusInd Bank, SBI et ICICI Bank étaient parmi les meilleurs gagnants dans Nifty 50 tandis que Cipla, Larsen et Bharti Airtel étaient parmi les les meilleurs perdants de Nifty 50 aujourd’hui. Nous maintenons notre position d’achat en cas de creux avec une prochaine résistance à 15 000 et un support immédiat autour de 14 800. »

