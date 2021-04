La rue Dalal se termine en vert; Les chartistes disent que Nifty doit franchir 14.900 pour que les taureaux reviennent

Sensex, Nifty a terminé avec des gains mardi. (Image: REUTERS)

Après avoir évolué entre les gains et les pertes pendant la majeure partie de la journée, les indices de référence nationaux ont réussi à clôturer le commerce de la journée en territoire positif. Le S&P BSE Sensex a terminé 42 points plus haut à 49 201 tandis que le NSE Nifty de 50 actions a terminé à 14 683. Asian Paints était le constituant Sensex le plus performant, suivi de Sun Pharmaceuticals, HUL et Dr Reddy’s. Parmi les retardataires figuraient les principales valeurs bancaires telles que ICICI Bank, Axis Bank et SBI. Bank Nifty a clôturé dans le rouge une fois de plus, tandis que les marqueurs plus larges ont surperformé même les indices de référence. Inde VIX, l’indice de volatilité a glissé de 1,76% pour s’établir à 20,84.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

«Après une forte liquidation lors de la séance précédente, les indices boursiers indiens de référence ont terminé légèrement en hausse le 6 avril au milieu de mouvements volatils. Nifty a formé une journée intérieure par rapport au haut-bas de la session précédente, ce qui ne suggère aucun indice directionnel frais. La volatilité intrajournalière est cependant devenue plus faible, ce qui est un bon signe. Une plus grande participation des petites et moyennes capitalisations s’est traduite par un ratio avance / déclin sain. 14574-14876 pourrait être le groupe du Nifty à court terme.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

«L’Indice se négocie dans une fourchette comprise entre 14450 et 14900. Les marchés se négocient dans un état confus depuis les dernières séances de négociation. Si nous dépassons 14950, nous pouvons aller de l’avant pour atteindre 15300. D’un autre côté, si nous cassons 14450, nous pouvons baisser encore à 14200. Tant que l’un ou l’autre des côtés ne sera pas éliminé, nous continuerons à négocier latéralement avec des volumes médiocres.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

«Le marché n’a pas réussi à faire preuve de résilience pour rester au-dessus du niveau de l’indice Nifty 50 de 14800. Nos recherches suggèrent que les facteurs techniques sont alignés pour soutenir une consolidation à court terme dans un proche avenir, suivie d’une tentative de cassure au-dessus des 14900, parfois milieu du mois. Comme le support immédiat est visible au niveau 14440, nous nous attendons à ce que toute vague corrective vers le bas trouve un support autour de 14400 à 14450. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers

«C’était une journée de négociation plate et le jeu de modèle est dans un modèle de jour intérieur qui a la gamme la plus étroite des deux derniers jours. La volatilité se resserre. Nous prévoyons que la volatilité augmentera tôt ou tard car la volatilité est le premier indice de première ligne qui peut être latérale pendant une longue période. Une cassure au-dessus de 14900 est nécessaire pour que le marché monte. Si Nifty décide de passer au-delà de 14900, attendez-vous à un mouvement explosif à la hausse.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial

«Le marché tente un fort recul par rapport au plus bas d’hier, car le verrouillage annoncé est peu susceptible de vraiment freiner la trajectoire de croissance économique. Il y a un grand espoir que les restrictions économiques, la saison estivale et la vaccination entraîneront une baisse des cas de covidus. Le recul est également soutenu par une forte reprise sur les marchés mondiaux. Le marché intérieur attendait la politique de RBI avec l’espoir de maintenir le statu quo, les futurs commentaires sur la croissance et l’inflation seront très appréciés avec des perspectives optimistes pour FY22. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

«Alors que les indices étaient plus ou moins stables dans le commerce de mardi, ce fut un GRAND jour en effet pour les Midcaps n’étaient pas seulement les Midcap 100, mais aussi une foule d’entre eux dans tous les secteurs affichaient des mouvements haussiers stellaires sur un regain d’appétit des investisseurs. Alors que la bagarre entre le virus et le vaccin continue d’ajouter à la volatilité, des investisseurs avisés ont été vus accumuler des actions Midcap ayant des perspectives de croissance plus élevées.

