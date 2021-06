La rue Hell’s Kitchen transformée en camp de sans-abri ⋆ .

in

Hell’s Kitchen est pour les oiseaux !

Des toxicomanes effrontés tirent sur West 56th Street entre les 9th et 10th avenues dans un trottoir skeevy sous un échafaudage qui comprend un portant à vêtements complet, plusieurs valises, un canapé de bureau, une chaise – et une grande cage d’amis à plumes.

Les habitants du quartier crient à la volaille que les flics – et la ville – ont laissé le campement s’envenimer.

Un voisin inquiet a posté sur les réseaux sociaux le 11 juin que la zone de stockage de la construction transformée en camping s’était «aggravée», avec au moins trois hommes et deux femmes ayant élu domicile.

« Quatre fois cette semaine, alors que je me rendais au travail, j’ai vu les « nouveaux » résidents sans-abri prendre de la drogue, sans même essayer de le cacher pendant que je traversais. … des aiguilles dans les bras, les pieds, les jambes. J’ai appelé le NYPD et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire à moins de voir physiquement ces gens se tirer dessus. J’ai appelé le 311, et ils ont également dit qu’ils avaient eu plusieurs rapports de personnes témoins de cela.

Un commentateur a fait écho : « Ugh c’est un désastre, et il existe depuis au moins 6 ans (probablement plus). »

Une femme a dit avoir trouvé les « poulets » dans le métro.JCRice

Mercredi, The Post a repéré deux femmes au campement. L’un somnolait, apparemment tendu. Son amie semi-lucide a déclaré qu’elle avait trouvé les deux “poulets” – qui ressemblaient à une sorte de pintade – dans le métro. La femme a refusé de donner son nom.

« Alors maintenant, nous avons des animaux en cage qui vivent dans la rue ? » fulmina Marisa Redanty, militante de longue date de Hell’s Kitchen. « C’est de la cruauté envers les animaux. C’est scandaleux que cela continue. Qu’un autre campement abrite un abus de drogue ouvert – et maintenant ils victimisent également les animaux. »

Redanty a déclaré que le NYPD ne pouvait pas résoudre ce problème sans l’aide du département des services aux sans-abri de la ville et des soins et du contrôle des animaux.

Un voisin inquiet a posté sur les réseaux sociaux le 11 juin que la zone de stockage de la construction transformée en camping était « encore pire ». JC Rice

En avril, The Post a rapporté que les habitants de Hell’s Kitchen craignaient un été de “morts-vivants” alors que des milliers de vagabonds que la ville a jetés dans le quartier au cours de l’année dernière sont sortis de leurs hôtels pour sans-abri.

La ville a annoncé cette semaine-là qu’elle déploierait 80 flics à Midtown pour lutter contre le vagabondage et les problèmes de sécurité, mais certains voisins n’ont pas été impressionnés.

“C’est comme frapper une taupe. Un campement est éradiqué et un autre apparaît”, a déclaré Redanty vendredi, ajoutant que “les flics ont fait des percées mais ils ont les mains pleines”.

Un initié du quartier a ricané : « Il y avait une guerre entre [Mayor] de Blasio et la police. Et le résultat est que les habitants de Hell’s Kitchen ont été les victimes. “

Redanty a souligné que “passer à côté de ce genre de gant tous les jours, que ce soit pour travailler ou avec votre enfant, a contribué à ce que les gens prennent la décision de quitter New York”. Cependant, elle a juré : « Je ne pars pas. J’aime mon quartier. Je n’abandonne pas sans combattre.

Le département des services aux sans-abri de la ville et le NYPD n’ont fait aucun commentaire.

Rapports supplémentaires de JC Rice et Kerry Byrne