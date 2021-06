La rue IPO se réchauffe; SEBI approuve les émissions publiques de Glenmark Life Sciences et Utkarsh Small Finance Bank

Collectivement, Glenmark Life Sciences et Utkarsh Small Finance Bank cherchent à lever plus de 2 500 crores de roupies grâce à leurs introductions en bourse.

Le régulateur du marché des capitaux SEBI a approuvé les offres publiques initiales (IPO) de Glenmark Life Sciences et Utkarsh Small Finance Bank, réchauffant ainsi la rue des IPO qui a connu peu d’action jusqu’à présent cet exercice. Collectivement, Glenmark Life Sciences et Utkarsh Small Finance Bank cherchent à lever plus de 2 500 crores de roupies grâce à leurs émissions publiques. Depuis avril, les investisseurs en introduction en bourse n’ont vu que deux offres publiques, Power Grid InvIT et Macrotech Developers. Au cours de l’exercice précédent, les investisseurs ont été accueillis avec 30 introductions en bourse.

Petite banque financière d’Utkarsh

Taille de l’émission : Rs 1 350 crore

L’offre publique initiale d’Utkarsh Small Finance Bank sera un mélange de nouvelles émissions d’actions et d’une offre de vente par les promoteurs. La nouvelle taille de l’émission, selon le DRHP, est de Rs 750 crore tandis que les promoteurs vendront des actions d’une valeur de Rs 600 crore. Utkarsh Small Finance Bank avait déclaré qu’elle utiliserait le produit de la nouvelle émission pour augmenter sa base de capital de niveau 1 afin de répondre aux futurs besoins en capital. Il figure parmi les SFB les plus rentables d’Inde et parmi les principaux SFB en termes de rendement des actifs et a eu le rendement sur capitaux propres le plus élevé parmi les SFB en Inde au cours de l’exercice 2020, selon Axis Capital. Basée à Varanasi, dans l’Uttar Pradesh, la SFB exerce ses activités dans 18 États et territoires de l’Union avec 528 points de vente et 8 729 employés. Au cours des trois derniers exercices, Utkarsh Small Finance Bank a vu ses bénéfices nets croître. Au cours de l’exercice 2018, la société a signalé une perte de Rs 77 crore, tandis qu’au cours de l’exercice 2019-2020, la banque a réalisé un bénéfice de Rs 186,74 crore.

Glenmark Sciences de la vie

Taille de l’émission : Rs 1,160+

Glenmark Life Sciences prévoit d’émettre de nouvelles actions d’une valeur de 1 160 crore Rs et une offre de vente (OFS) de 73,05 actions lakh de 2 Rs chacune. Selon le modèle d’actionnariat de Glenmark Pharmaceuticals Ltd, le promoteur et le groupe de promoteurs détiennent collectivement 13,15 crores d’actions. Glenmark Life Sciences est l’un des principaux développeurs et fabricants d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sélectionnés de grande valeur et non commercialisés dans des domaines thérapeutiques chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies du système nerveux central, la gestion de la douleur et le diabète. Le secteur des API a connu une augmentation depuis le début de la pandémie, les entreprises du monde entier cherchant à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à se procurer des API dans d’autres régions que la Chine. Glenmark Life Sciences a signalé une perte de Rs 43 lakh au cours de l’exercice 2017-18. Au cours de l’exercice précédent, le bénéfice net de la société était de Rs 313 crore.

