La ruée vers l’or des Moody Blues continue

Le blues moody a toujours eu une bonne oreille pour un single à succès, mais le tournant des années 1970 a vu leur transition vers un groupe d’albums. Avec une grande succession de productions vaguement conceptualisées et très sophistiquées, ils ont signalé cette évolution à l’été 1971, alors qu’ils étaient en tête des best-sellers britanniques avec un album qui ne contenait aucun single dans les charts.

Every Good Boy Deserves Favor tire son titre du mnémonique des lignes EGBDF de la clé de sol. C’était l’album qui contenait l’impressionnant “The Story In Your Eyes” de Justin Hayward, un single américain du Top 30 qui a été retiré de la vente en Grande-Bretagne à la demande du groupe. Mais cela n’a pas empêché l’album d’aller jusqu’au bout.

Les Moodies avaient atteint le n ° 1 au Royaume-Uni avec Au seuil d’un rêve en 1969. To Our Children’s Children’s Children a été arrêté au n°2 par Les Beatles‘ Abbey Road, mais ils ne devaient pas être niés avec les années 1970 Une question d’équilibre, qui avait trois semaines au sommet.

Puis vint Favour, qui présentait des compositions en solo de chacun des cinq membres du groupe, ainsi que la seule chanson de Moody Blues à porter le générique de l’ensemble du quintette, l’ouverture “Procession”. Encore plus démocratiquement, MM. Hayward, Lodge, Thomas, Pinder et Edge ont également partagé les voix principales sur la piste.

Une brève course d’été au n ° 1

L’album est entré dans le classement britannique au n ° 2 et a atteint le sommet le 14 août 1971, remplaçant la collection Hot Hits 6. Présentant des versions sonores de succès récents, il s’agissait d’une série populaire à l’époque où les compilations étaient accueillies dans le compte à rebours principal des albums britanniques. C’était la seule semaine au n ° 1 pour l’album des Moodies, mais il a prouvé sa résistance en passant les quatre semaines suivantes au n ° 3 et un total de neuf dans le Top 10.

Aux États-Unis, en octobre 1971, c’était l’or, poursuivant une série impressionnante au cours de laquelle tous leurs albums avaient obtenu cette certification RIAA. Cashbox a observé que le groupe et producteur Tony Clarke avait, en sécurisant cette séquence, “créé une musique qui leur a valu un public large et dévoué”.

