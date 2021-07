La rumeur de Batman met la suite de Robert Pattinson en danger, espérons que ce n’est pas vrai

TL;DR Le modèle Nintendo Switch OLED verra sa première ronde de précommande aujourd’hui à partir de 15 h 00 HE. Vous recevrez l’appareil le ou vers le 8 octobre 2021, et il vous coûtera 350 $. Il sera probablement très difficile de décrocher une pré-commande car l’offre est probablement limitée. Si vous cherchez à vous procurer […] More