La rumeur de la sortie de la bande-annonce finale de No Way Home vient d’être démystifiée

La première de Spider-Man: No Way Home est prévue pour le 17 décembre et tous les fans de Marvel veulent voir ce film. Les précommandes de billets se sont vendues pour la plupart des premières projections au cours du week-end d’ouverture, les billets se vendant à des milliers de dollars sur eBay. En d’autres termes, le film n’a plus besoin de promotion de Sony et Marvel. On disait souvent ça tout au long de l’année. C’est parce que toutes les fuites qui ont gâché le principal secret du film ont contribué à générer un énorme buzz pour le film, bien au-delà de ce que les bandes-annonces, les publicités télévisées et les interviews peuvent faire. Après qu’un rapport ait dit que No Way Home pourrait obtenir une bande-annonce finale, nous venons d’apprendre que ce ne sera pas le cas.

Nous vous préviendrons que quelques spoilers suivent ci-dessous, mais vous les avez probablement déjà vus une dizaine de fois.

Bandes-annonces de Sony et Marvel’s Spider-Man

Avant la sortie de la bande-annonce 2, nous avons appris que Sony et Marvel n’étaient pas d’accord sur la confirmation ou non du secret de polichinelle du film. En fin de compte, ils ont décidé de ne présenter Tobey Maguire et Andrew Garfield dans aucune des scènes de la bande-annonce. En outre, ils ont publié de nombreux spots télévisés contenant de nombreuses séquences supplémentaires. Pourtant, aucun d’entre eux n’incluait les deux autres variantes de Spider-Man. De plus, Sony et Marvel n’ont révélé aucun projet de sortir un troisième clip en tant que bande-annonce finale de No Way Home.

Il y a quelques jours, nous avons entendu dire que Sony et Marvel pourraient même ne pas inviter certains des acteurs du film à la première du tapis rouge lundi. Nous avons spéculé à l’époque que les acteurs qui ne feraient pas partie de la célébration sont Maguire et Garfield. Charlie Cox pourrait également faire partie de la liste. Et tant que nous y sommes, Tom Hardy aussi. Mais il s’agit vraiment de garder le « secret » de Maguire et Garfield.

En tant que tel, nous avons dit il y a quelques jours que si cette fuite est exacte, Maguire et Garfield n’apparaîtront pas non plus dans la bande-annonce finale de Spider-Man: No Way Home.

Qui a besoin de plus de Spider-Men quand MJ (Zendaya) peut tenir tête au docteur Strange ? Source de l’image : Sony

Nous avions dit à l’époque que Sony et Marvel n’avaient pas besoin d’une bande-annonce 3 pour No Way Home. Mais s’ils le faisaient, ils pourraient toujours en lancer un sans les deux autres Spidey. Les studios pourraient étiqueter le clip comme la bande-annonce finale de No Way Home et utiliser certaines des scènes des spots télévisés qui ne faisaient pas partie d’autres bandes-annonces. L’hypothèse était que la bande-annonce finale de No Way Home serait diffusée cette semaine dans les cinémas et principalement en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux.

La rumeur de la bande-annonce finale de Spider-Man: No Way Home démystifiée

Sony et Marvel semblaient avoir un plan étrange, indiquait The DisInsider il y a quelques jours. Le blog a déclaré que le British Board of Film Certification (BBFC) venait d’évaluer une troisième bande-annonce de No Way Home. C’est le genre de classement dont les bandes-annonces ont besoin pour jouer au Royaume-Uni.

Le BBFG aurait évalué la bande-annonce finale non annoncée de No Way Home le 1er décembre. Mais Sony et Marvel ne le diffuseraient apparemment pas dans les salles avant le 15 décembre.

Qu’est-ce qu’il y a de si étrange là-dedans, demandez-vous ? ça fait deux jours après la première du tapis rouge du 13 décembre. C’est aussi juste deux jours avant la date de sortie aux États-Unis. Le film sortira le 15 décembre au Royaume-Uni. Et il sera diffusé en avant-première le jeudi 16 décembre aux États-Unis et sur de nombreux marchés internationaux.

Venir avec une bande-annonce finale de Spider-Man: No Way Home n’a pas beaucoup de sens si vous allez la lancer le même jour que le film sort en salles. Le DisInsider a spéculé que la bande-annonce serait diffusée après le lancement aux États-Unis, révélant peut-être quelques « surprises ».

Bonjour, il s’agit d’une bande-annonce qui est déjà sortie pour Screen X. La date de sortie sur le site Web est la date de sortie du film et non de la bande-annonce. Nous mettons à jour notre site Web pour refléter cela. – BBFC (@BBFC) 7 décembre 2021

Heureusement, le BBFG a clarifié l’affaire via Twitter mardi. Le régulateur a déclaré que la bande-annonce mentionnée par The DisInsider avait déjà été publiée. Quant à la date de sortie du 15 décembre, elle fait référence à la première de No Way Home, pas à une bande-annonce finale.