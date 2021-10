Dans la dernière édition des rumeurs de rencontres K-pop, Jungwoo de NCT et Karina d’Aespa ont été liés pour avoir une » connexion « , a commenté l’un des utilisateurs du site de médias sociaux coréen » Pann « . Voici toutes les « preuves » que les utilisateurs de Pann ont trouvées et la rumeur de la relation entre les artistes de SM Entertainment expliquée.

Pour les non avertis, les deux artistes SM ont été liés en fonction de leurs publications sur les réseaux sociaux et de leurs usages particuliers des mots, du même choix de musique, de publications sur les réseaux sociaux et de quelques coïncidences supplémentaires. Les utilisateurs de Pann ont même découvert que l’amitié croissante d’ITZY Ryujin avec Karina pouvait être le résultat de la prétendue relation du duo. Lisez ci-dessous pour connaître le scoop complet.

La rumeur de rencontres entre NCT Jungwoo et Aespa Karina expliquée

Les rumeurs de rencontres K-pop concernant divers artistes populaires sont courantes sur les plateformes de médias sociaux. Mais récemment, le 29 octobre, des articles concernant NCT Jungwoo et Aespa Karina ont soudainement commencé à attirer l’attention après que les internautes ont découvert des semblants étranges et laissé entendre que les deux pourraient sortir ensemble.

Voici ce que les utilisateurs de Pann ont souligné comme « preuve » de la prétendue datation.

Même liste de lecture recommandée

Les utilisateurs de Pann ont souligné que Jungwoo et Karina continuaient de recommander les mêmes chansons. De ‘Can I Love?’ de Cosmic Boy, ‘JUNNY’ d’AURA, ‘Jam & Butterfly’ de DPR Live à ‘Chancellor’ (feat. Lyn) de Surrender, ‘Let’s Go Picnic’ de George et plus, cochez tout de même chansons que le duo a partagées ici.

Utilisation du même acronyme, des mêmes signes et plus

Parallèlement à la même liste de lecture, les internautes coréens ont souligné que Jungwoo et Karina ont utilisé les mêmes acronymes comme « 별다줄 [Byul-Da-Juj] (별 걸 다 줄인다 Les gens continuent à raccourcir/raccourcir les choses) et 오저치고 [Oh-Jeo-Chi-Go] (오늘 저녁(에) 치킨 고 -> Mangeons du poulet frit ce soir) », a souligné un article de presse coréen.

De plus, la « soupçon » a augmenté lorsqu’un signe « > _0 » que Karina utilise fréquemment sur l’application de fans « Bubble » a été utilisé dans un article NCT 127 du selfie de Jungwoo.

~!! 리패키지 “페이보릿” 엠카 봤어요~? 너무 좋죠 ? 좋아요~ 예쁘죠 ? 알아요~ 예쁘죠~? 알아요~~ㅋㅋ 앞으로 남은 활동도 많은 관심과 사랑부탁드려요 >_0#JUNGWOO#NCT127 #Favori#NCT127_Favorite pic.twitter.com/SLGtlWMDrd – NCT 127 (@NCTsmtown_127) 28 octobre 2021

Publications similaires sur les réseaux sociaux

Les utilisateurs de Pann ont également mentionné comment Karina et Jungwoo ont partagé des publications similaires sur les réseaux sociaux, comme publier un instantané du ciel le même jour. Le jour de la sortie du teaser de Jungwoo en train de manger de la pizza, les utilisateurs ont souligné que Karina avait également publié une photo de la pizza en train de manger.

Amitié avec ITZY Ryujin

Les utilisateurs des médias sociaux sont même allés jusqu’à prétendre que l’amitié entre ITZY Ryujin et Karina peut provenir du fait qu’un membre de NCT a présenté le duo. Pour plus de contexte, dans le passé, la rumeur disait que Haechan et Ryujin de NCT se voyaient. Les internautes ont donc fait le lien.

Cependant, dans les deux cas, il n’y a eu aucune déclaration officielle de confirmation de la part du label de musique.

Les fans réagissent à la rumeur de rendez-vous avec Karina et Jungwoo

Outre des articles alléguant que Karina et Jungwoo seraient en couple, plusieurs articles ont réfuté ces affirmations. Vérifiez ici pour lire comment les fans ont démystifié les rumeurs de rencontres.

Un fan a écrit: « Les rumeurs de rencontres avec Jungwoo Karina sont si drôles pour moi… »

Un autre a ajouté: « fr pourquoi les stans de kpop sont si bizarres, comme karina a dit qu’elle aimait une chanson après 6 mois, jungwoo a dit qu’il aimait cette même chanson et ils pensent déjà qu’ils sortent avec des salopes pls »

les rumeurs de rencontres avec jungwoo karina sont si drôles pour moi…. — (¯﹃¯) (@dygenre) 29 octobre 2021

bro pourquoi tf kpop stans sont si bizarres, comme karina a dit qu’elle aimait une chanson après 6 mois jungwoo a dit qu’il aimait cette même chanson et ils pensent déjà qu’ils sortent avec salope pls – sortie (@god2jin) 29 octobre 2021

SM Entertainment n’a pas encore répondu à la rumeur de rencontres.

Que pensez-vous des rumeurs de rencontres entre Karina et Jungwoo ? Faites-nous savoir @HITCculture. Diffusez la musique d’Aespa et de NCT ci-dessous.

