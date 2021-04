Le camée de Russel Crowe dans Thor: Love and Thunder sera presque assurément génial, quelle que soit la taille de la partie, et le lien avec Chris Hemsworth, et Taika Waititi semble être une formule pour le succès. Nous n’aurons peut-être jamais de suivi de Gladiator, mais les étoiles pourraient s’aligner un jour, et la production de Thor: Love and Thunder les aurait peut-être poussés dans la bonne direction.