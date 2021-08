La rumeur dit que la date de sortie du Pixel Fold de Google pourrait être retardée

Google a confirmé la plupart des rumeurs concernant le Pixel 6 en dévoilant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro début août. La société a présenté les nouveaux designs des deux téléphones et a énuméré certaines des spécifications les plus importantes. Parmi eux, la révélation que Google travaillait sur un système sur puce (SoC) Tensor personnalisé qui fera ses débuts dans la série Pixel 6. Mais Google n’a rien dit sur le troisième appareil Pixel qui arriverait cette année. C’est le Pixel Fold dont on dit souvent qu’il pourrait devenir l’un des pliables les plus excitants du marché. Maintenant, un nouveau rapport affirme que le lancement de Pixel Fold pourrait être retardé, bien que Google puisse encore le taquiner lors de la prochaine conférence de presse de Pixel 6.

Spécifications du Pixel 6

L’annonce du Pixel 6 il y a quelques semaines a confirmé l’idée que Google prend au sérieux les téléphones. De nouveau. La refonte audacieuse du téléphone et les fonctionnalités haut de gamme réaffirment l’engagement de Google à créer une excellente alternative à l’iPhone.

Il n’y a pas que le Tensor SoC qui est passionnant. La série Pixel 6 aura le premier appareil photo à triple objectif de Google. Les écrans OLED prendront en charge les taux de rafraîchissement de 90 Hz et 120 Hz. Et le capteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran. Google a déjà confirmé toutes ces fonctionnalités. En plus de cela, les rumeurs disent que le Pixel 6 sera doté d’une technologie de charge de batterie plus rapide, atteignant 33 W.

Qu’il soit retardé ou non, le Pixel Fold partagera probablement certaines de ces fonctionnalités haut de gamme.

Le grand pari de Google sur l’offre aux acheteurs d’une expérience de magasin de détail comme Apple souligne également l’importance de la ligne téléphonique Pixel. Il n’y a pas de produit phare aussi excitant qu’un Pixel dans la gamme de Google. Et Google a besoin de flagships pour convaincre les gens de visiter ses magasins de détail. Les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel Fold feraient certainement l’affaire.

Les téléphones Pixel 6 de Google dans différentes options de couleurs. Source de l’image : Google

Les rumeurs excitantes de Pixel Fold

Ce n’est pas seulement la révélation du Pixel 6 qui rend le Pixel Fold si intéressant. Des rapports récents ont indiqué que Samsung vendrait certains des composants clés qu’il a développés pour les appareils pliables à des fournisseurs comme Google. Cela comprend des panneaux OLED pliables et le verre ultra mince de deuxième génération. Ce sont des technologies qui alimentent les Galaxy Fold 3 et Flip 3 dévoilés la semaine dernière.

Le code dans Android 12 indique que Samsung pourrait également fournir des composants supplémentaires au Pixel Fold, notamment le capteur principal de l’appareil photo et le modem 5G. Ajoutez à cela la position unique de Google pour personnaliser Android pour un appareil pliable, et le Pixel Fold de première génération devient une proposition convaincante. Les mises à niveau matérielles de Samsung garantiraient que le Pixel Fold n’a pas les mêmes problèmes de durabilité que les autres pliables de première génération.

Délai de pliage des pixels

Il n’y a aucune garantie que Google retirera le Pixel Fold en 2021. Des initiés ont déclaré plus tôt cette année que Google faisait partie des entreprises lançant de nouveaux combinés pliables au second semestre. Mais Google pourrait être confronté à d’autres problèmes pouvant entraîner des retards de lancement.

Le même blog 91mobiles qui a relayé la rumeur de vitesse de charge de la batterie de 33 W indique que le Pixel Fold de Google pourrait être publié plus tard que d’autres ne le signalent. Des sources à l’intérieur de Google auraient dit à un leaker que le projet pliable avait été retardé. Il n’y a pas de calendrier de lancement pour le Pixel Fold, mais Google pourrait toujours offrir aux fans un aperçu lors de l’événement de lancement du Pixel 6 cet automne.

On ne sait pas ce qui causerait le retard Pixel Fold. Des facteurs tels que la pénurie actuelle de puces pourraient avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement de Google. C’est la raison pour laquelle le Pixel 5a a fait l’objet d’un lancement limité cette année. En outre, des rapports ont récemment indiqué que Google produirait en masse le Pixel 6 en Chine pour éviter les retards liés à la pandémie.

L’événement de lancement du Pixel 6 début octobre pourrait faire la lumière sur le Pixel Fold. Outre le téléphone pliable de Google, d’autres fournisseurs de smartphones devraient lancer de nouveaux combinés pliables dotés de pièces Samsung plus tard cette année.