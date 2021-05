La rumeur dit que l’iPhone 13 d’Apple sera disponible dans cette nouvelle couleur passionnante – .

La gamme d’iPhone 13 d’Apple pourrait inclure une toute nouvelle option de couleur Rose Rose, selon une toute nouvelle rumeur circulant sur Twitter. Publié à l’origine par le compte Twitter du Peng Store plus tôt ce mois-ci, la rumeur prétend qu’Apple dévoilera l’introduction d’un modèle d’iPhone rose en décembre 2021.

Le moment de la date de sortie de la rumeur est intéressant dans la mesure où c’est deux mois après que Apple devrait publier sa gamme complète d’iPhone 13. Alors que la sortie de l’iPhone 12 a été échelonnée en octobre et novembre en raison de la pandémie de coronavirus, des sources crédibles ont indiqué que tous les nouveaux modèles d’iPhone 13 d’Apple arriveront dans les magasins d’ici septembre.

Ce n’est cependant pas une raison pour ignorer complètement cette rumeur. Au contraire, Apple a publié dans le passé de nouveaux modèles de couleurs pour iPhone des mois après le lancement initial. Nous avons vu Apple le faire à plusieurs reprises avec ses modèles d’iPhone rouge (produit) et, plus récemment, nous avons vu Apple présenter un tout nouvel iPhone 12 violet lors de son récent événement médiatique à la fin avril où nous avons vu Apple dévoiler de nouveaux iMac, un nouvelle Apple TV, et, bien sûr, l’AirTag.

Cela dit, le tweet à l’origine de cette rumeur particulière peut être vu ci-dessous:

iPhone 13 Pro Max Rose Pink bientôt disponible en décembre 2021 💕 pic.twitter.com/B4gPiO1MGC – PENG STORE  (@PengPhones) 5 mai 2021

Il convient également de mentionner qu’Apple a commencé ces dernières années à explorer de nouvelles options de couleur pour iPhone de manière cohérente. Dans certains cas, Apple introduira une couleur un an, pour la remplacer entièrement par une couleur différente l’année suivante. À titre d’exemple, l’option de couleur Midnight Green sur l’iPhone 11 Pro a été remplacée par une option Pacific Blue sur l’iPhone 12.

Ainsi, bien que nous ne puissions pas parler de l’exactitude de la rumeur de l’iPhone 13 rose en particulier, l’histoire récente d’Apple nous a fourni suffisamment de preuves pour, à tout le moins, ne pas la rejeter d’emblée.

Mis à part les nouvelles options de couleur, nous avons vu des rapports indiquant que l’iPhone 13 inclura un affichage permanent, similaire à ce que nous avons déjà vu sur l’Apple Watch. Selon les rapports, l’affichage permanent n’affichera aux utilisateurs que l’heure, le pourcentage de batterie et les notifications entrantes.

Le fuyant noté Max Weinbach a déclaré ce qui suit plus tôt cette année:

L’affichage Always-On aura une personnalisation minimale. La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en baisse et seulement temporairement.

Parmi les autres fonctionnalités de l’iPhone 13, nous pouvons nous attendre à inclure un écran ProMotion à 120 Hz, la prise en charge du mode Portrait pour l’enregistrement vidéo, une encoche plus petite et des fonctionnalités de caméra plus avancées à tous les niveaux. Et bien que ce soit une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs d’iPhone souhaitent, rien n’indique que nous verrons le retour de Touch ID sur l’iPhone à tout moment cette année.

