La rumeur dit que WWE 2K22 ne sortira pas cette année

Il frappe différemment, et maintenant il peut frapper plus tard. Fightful Select rapporte qu’avec Take 2 Interactive retardant plusieurs jeux, il semble que WWE 2K22 puisse être l’un d’entre eux. Take 2 n’a fait aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé, mais les membres de la liste de la WWE ont déclaré anonymement ce week-end qu’on leur avait dit que le jeu ne sortirait pas en 2021. Ils ont ajouté qu’on leur avait dit que le jeu figurerait probablement dans les plans marketing pour la saison de Wrestlemania. .

Des analyses ont été effectuées pour plusieurs lutteurs du jeu, dont beaucoup ont été libérés par la société.