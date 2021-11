La rumeur du camée Wolverine MCU de Hugh Jackman refait surface de la meilleure façon possible

Le multivers MCU s’étend avec chaque nouveau film et émission de la phase 4, alors que Marvel présente de nouveaux héros et méchants tout en tissant des histoires complexes. Le multivers permettra à Marvel de connecter le MCU à l’univers Spider-Man de Sony et aux films X-Men de Fox. Aussi excitant que cela puisse être d’accueillir tous ces super-héros dans le MCU, il y a un inconvénient. Les acteurs qui sont devenus des icônes de Marvel au fil des ans ne pourront pas jouer ensemble dans le même bac à sable. Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson) et l’original Captain America (Chris Evans) ont disparu. Et Hugh Jackman a pris sa retraite de son rôle de Wolverine il y a des années, bien avant que Disney n’achète Fox. Mais les rumeurs de camée Jackman Wolverine ne disparaîtront pas, et nous pourrions voir l’acteur récupérer ses pouvoirs d’adamantium une fois de plus dans le MCU.

Avant d’entrer dans l’une des nouvelles rumeurs de Wolverine, je vous rappelle que de gros spoilers pourraient suivre ci-dessous. Si vous vous souciez d’être surpris, évitez les énormes spoilers ci-dessous.

Ne tombez pas dans les suppositions évidentes de camée

La semaine dernière, Disney a organisé son événement Disney Plus Day sur Disney Plus, Marvel faisant plusieurs annonces dans le processus. L’un d’eux était le redémarrage de X-Men ’97 qui introduit la série animée dans le MCU. C’est un excellent moyen d’introduire lentement les mutants, bien que les X-Men de cette série puissent provenir d’une réalité différente.

Marvel a utilisé Wolverine pour taquiner la série animée, mais ce n’est pas Wolverine de Hughman. Même si l’acteur accepte d’une manière ou d’une autre de faire la voix off pour le rôle, cela ne compte guère comme un caméo.

Il faudra peut-être des années avant que les mutants du MCU n’arrivent, car Marvel doit planter les bonnes graines et s’assurer que les X-Men peuvent se développer de manière organique. Le principal problème est d’expliquer où étaient les mutants pendant tout ce temps. Marvel ne pouvait pas utiliser les références X-Men au cours des années précédentes, car Fox détenait les droits des films. C’est pourquoi Wolverine de Hugh Jackman n’a jamais été dans les cartes pour rejoindre les Avengers du MCU.

Les premières rumeurs de Jackman MCU Wolverine

Les fans des spoilers de Marvel se souviendront peut-être qu’au début de 2020, des rumeurs disaient que Wolverine de Jackman apparaîtrait dans le film MCU Phase 4 le plus excitant. C’est Doctor Strange dans le multivers de la folie, le seul film où des personnages non-MCU pourraient apparaître. Eh bien, nous ne savions pas à l’époque quelle serait la taille d’un film multivers Spider-Man: No Way Home. Pourtant, Doctor Strange 2 va être encore plus gros.

À l’époque, des rumeurs disaient que la suite serait beaucoup plus sombre que le premier film. Wolverine n’était que l’un des camées rumeurs dans un film que Scott Derrickson était censé diriger. Marvel et le réalisateur se sont séparés, Kevin Feige choisissant Sam Raimi comme remplaçant. Leaks a déclaré que Doctor Strange 2 était trop sombre, Wanda (Elizabeth Olsen) étant la grande méchante du film.

Les rumeurs du camée Wolverine se sont tues et elles ont refait surface plus tôt cette année. Certains d’entre eux ont déclaré que Marvel voulait Hugh Jackman dans le MCU, mais pas nécessairement dans Doctor Strange 2. D’autres ont réitéré le souhait de Marvel d’avoir Wolverine dans la suite.

Séparément, des fuites massives de Multiverse of Madness nous ont donné de nombreux détails sur le film. Nous avons découvert le prétendu complot, le vrai méchant et les camées surprises.

Wanda est toujours le grand méchant, selon les fuites. Et elle est censée combattre et tuer une variante X-Men d’un univers alternatif. Ce mutant n’est autre que le professeur X, qui dirige les Illuminati dans une réalité différente.

The Doctor Strange 2 reprend la chasse aux camées

Marvel a annoncé un autre retard pour de nombreux films MCU il y a quelques semaines, à commencer par Doctor Strange dans le multivers de la folie. La suite sera lancée début mai plutôt qu’à la fin mars de l’année prochaine. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que le film avait été mal testé lors des projections. Marvel aurait voulu corriger l’histoire et ajouter beaucoup plus de camées que les fans aimeraient d’un film multivers. Il y a quelques jours, nous avons appris que les reprises de Doctor Strange 2 sont si étendues qu’elles dureront jusqu’à Noël, suffisamment pour filmer un film entier.

Cela nous amène à la dernière rumeur Jackman-Wolverine. Selon GeekosityMag, l’acteur apparaîtra dans la suite. Le rapport note que l’un des facteurs qui a scellé l’accord était Patrick Stewart.

Comme Jackman, Stewart ne voulait pas apparaître dans le MCU après Logan. Les deux acteurs ne voulaient pas ruiner l’héritage de ce film, qui est facilement le point culminant de la franchise Wolverine de Fox. Mais le multivers permet à Marvel de contourner ces problèmes de continuité.

Le professeur X qui apparaîtra dans Doctor Strange 2 sera une variante. Avec Stewart dans le MCU, Hugh Jackman a apparemment accepté de redevenir Wolverine. L’acteur a taquiné un rôle MCU plus tôt cette année lorsqu’il a publié des images de lui et de Kevin Feige en ligne. Mais il a également démenti les informations selon lesquelles il reviendrait.

Si ce rapport est exact, nous pourrions voir Wolverine dans Doctor Strange dans le multivers de la folie l’année prochaine.

Le rôle de MCU Wolverine de Hugh Jackman pourrait être limité

Cela dit, vous devriez tempérer vos attentes. Le rôle de Jackman pourrait être limité dans le film. Mais le camée Wolverine permettrait à Marvel de reconnaître l’héritage de l’univers Fox. Certaines parties du multivers ont des mutants qui ressemblent et se comportent beaucoup comme ceux de Fox. Marvel peut alors refondre tout le monde pour les mutants MCU.

Une fuite fin août nous a dit ce que Marvel voulait de Wolverine dans Doctor Strange 2. Les plans ont échoué, mais c’est ce que Marvel aurait voulu de Jackman :

L’année dernière, j’ai laissé entendre que Logan n’était peut-être pas la dernière performance de Hugh Jackman en tant que Wolverine. C’est parce qu’ils voulaient que Doctor Strange 2 combatte Wanda (et se fasse décimer le cul). Apparemment, ça n’a pas fini par arriver.

L’initié de Marvel, Daniel Richtman, a déclaré que l’affirmation était exacte à l’époque. Plus tard, nous avons appris que Wanda « décimerait » un autre X-Men dans la suite, le professeur X.

Les rumeurs disent que l’une des choses que Marvel veut corriger dans Doctor Strange 2 est Wanda. Ils veulent l’atténuer, ce qui pourrait signifier qu’elle tuera moins de camées. Et quelle meilleure façon de prouver que Wanda est dangereuse sans la transformer en une meurtrière terrifiante que de la voir affronter à la fois Wolverine et le professeur X. ? Elle pourrait encore les « décimer » sans tuer aucun des mutants. Ce n’est qu’une spéculation pleine d’espoir à ce stade.