La rumeur prétend que l’iPad Pro avec des caméras horizontales et le logo Apple paysage sont en préparation

Vendredi 24 septembre 2021 03h09 PDT par Sami Fathi

Une nouvelle rumeur prétend qu’un futur iPad Pro pourrait comporter une disposition horizontale de l’appareil photo et un logo Apple paysage à l’arrière, dans le cadre d’une prétendue poussée d’Apple pour promouvoir l’utilisation du ‌iPad Pro‌ en orientation paysage, plutôt qu’en portrait.



La rumeur provenant de Dylandkt prétend qu’une future version du ‌iPad Pro‌ comprendra une disposition horizontale de la caméra et un logo Apple paysage au dos. Dylandkt, dont les antécédents n’ont pas encore été entièrement établis concernant une pléthore d’informations passées sur les prochains Mac, a déclaré qu’ils ne pouvaient pas indiquer avec précision quand ces modifications de conception seraient publiées, mais a déclaré qu’elles étaient “en cours”.

Ces dernières années, Apple a commencé à promouvoir son ‌iPad Pro‌ haut de gamme en tant que remplacement proche d’un ordinateur portable lorsqu’il est équipé d’un clavier. Actuellement, le logo au dos du Magic Keyboard est en mode paysage, Apple peut donc simplement vouloir amener le ‌iPad Pro‌ lui-même à plus de parité avec ses accessoires. De plus, le logo Apple de démarrage affiché sur iPadOS est également désormais en mode paysage.

Bloomberg a rapporté que le 2022 ‌iPad Pro‌ comportera un dos en verre mis à jour qui pourrait permettre une charge sans fil inversée pour des appareils tels que l’iPhone ou les AirPod, ainsi que la charge sans fil pour le ‌iPad Pro‌ lui-même. Apple a mis à jour le ‌iPad Pro‌ pour la dernière fois en avril dernier avec la puce M1 et un écran mini-LED de 12,9 pouces, mais la conception du ‌iPad Pro‌ n’a pas changé depuis sa refonte importante en 2018.

À terme, Apple vise à brouiller davantage les frontières entre l’iPad et un ordinateur portable et explorerait des tailles plus étendues que l’empreinte actuelle de 12,9 pouces pour le faire. L’avenir du iPad‌ reste largement obscur, principalement en raison de la décision d’Apple d’implémenter la puce ‌M1‌, conçue pour les Mac de silicium Apple, dans le ‌iPad Pro‌ et ce que cela signifie pour l’avenir de la catégorie de produits.

