La rumeur selon laquelle les spécifications du chipset Snapdragon Wear 5100 de Qualcomm ont été divulguées

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Plus de détails sur le chipset de la montre intelligente Snapdragon Wear 5100 de Qualcomm ont été divulgués. Le SoC conserverait la conception quad-core A53 de son prédécesseur mais passerait à la RAM LPDDR4X. Pour les OEM plus aventureux, le chipset pourrait également apporter une prise en charge de la double caméra aux appareils portables.

News que Qualcomm travaillait sur un possible nouveau chipset portable pour la première fois en couverture le mois dernier. Ces rapports initiaux indiquaient le surnom présumé du chipset Snapdragon Wear 5100 et offraient quelques détails de conception généraux. Maintenant, un nouveau rapport fournit plus de stock à ces conclusions.

Selon WinFuture, le Snapdragon Wear 5100 utilise une conception quad-core mais reste avec les processeurs Arm Cortex-A53 utilisés par la série Snapdragon Wear 4100. Les rumeurs initiales indiquaient quatre cœurs A73, ce qui entraînerait une augmentation marquée de la puissance de traitement. Néanmoins, Qualcomm privilégie probablement l’efficacité à la vitesse pure et simple. Compte tenu de la longévité médiocre de la batterie des montres intelligentes Wear OS par rapport à ses rivaux, cette décision serait la bienvenue.

Qualcomm pourrait cependant trouver des gains de performances dans d’autres domaines. Un prototype utiliserait 2 Go de RAM LPDDR4X, ce qui devrait entraîner une amélioration de la consommation d’énergie et de la bande passante par rapport à la RAM LPDDR3 de la série 4100. 16 Go de stockage eMMC sont également disponibles, ce qui serait une aubaine pour la musique hors ligne et le stockage d’applications.

Qualcomm Snapdragon Wear 5100 : Prise en charge des doubles caméras ?

Plus intéressant encore, certains prototypes auraient pris en charge deux caméras avec des capteurs 5MP et 16MP. Nous avons déjà vu des caméras atterrir sur certaines montres intelligentes. Même si la série Snapdragon 4100 prend en charge les tireurs de 16 mégapixels, ils n’ont pas encore fait impression sur les appareils portables phares. En théorie, les caméras sur les montres intelligentes pourraient être utiles à des fins d’authentification ou d’appels vidéo sur les montres LTE, mais il n’y a aucune preuve qu’un fabricant de montres intelligentes envisage l’une ou l’autre de ces utilisations à l’heure actuelle.

Enfin, le rapport suggère que Samsung et le chinois SMIC sont en lice pour produire le chipset. On ne sait cependant pas quand la fabrication commencera ou quand nous verrons les premiers appareils portables exécuter le SoC. En l’état, seule une poignée d’appareils utilisent le silicium de la série Snapdragon Wear 4100 bien après son lancement en juin 2020. Mais une nouvelle puce pourrait être vitale pour que les futures montres intelligentes Wear OS suivent le rythme de la série Galaxy Watch 4 de Samsung alimentée par Exynos.