La rumeur suggère que la pénurie de puces ne retardera pas le lancement de l’iPhone 13 – .

in

L’iPhone 13 est facilement l’une des séries de téléphones les plus attendues de cette année, Apple devrait vendre un nombre massif d’unités iPhone 13 dans la dernière partie de l’année. Contrairement à l’année dernière, l’iPhone 13 devrait arriver à temps cette année. C’est du moins ce qu’indiquent les rumeurs actuelles, notamment plusieurs rapports de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Plusieurs histoires ont dit qu’Apple avait sécurisé des pièces critiques pour les iPhones de nouvelle génération, y compris les puces A15 de nouvelle génération de TSMC et les panneaux OLED de Samsung. Ces rapports suggèrent qu’Apple cherche à éviter les problèmes d’approvisionnement qui pourraient retarder les nouveaux iPhones, en particulier compte tenu des pénuries de puces qui ont eu un impact sur les industries électronique et automobile.

Un nouveau rapport en provenance d’Asie fournit une mise à jour sur les plans de production de l’iPhone 13 d’Apple, suggérant que l’iPhone 13 ne sera pas affecté par les pénuries de puces cette année. C’est parce qu’Apple est une priorité absolue pour TSMC, qui est le fabricant exclusif des puces des séries A et M qui alimentent iPhone, iPad et Mac.

Apple ne commente pas les rapports détaillant ses rumeurs d’accords de chaîne d’approvisionnement, mais la société est réputée pour son travail considérable visant à sécuriser l’accès aux composants clés qui entrent dans l’iPhone et à garantir que ses fournisseurs peuvent livrer ces pièces en gros volumes tout en respectant ses strictes exigences de qualité. L’activité d’Apple peut faire ou défaire les fournisseurs, et le fabricant d’iPhone reste le client le plus précieux pour de nombreux fabricants de pièces.

Un nouveau rapport de Digitimes (via MacRumors) souligne davantage les efforts massifs d’Apple en matière d’opérations et de logistique.

Apple devrait recevoir le statut prioritaire de TSMC pour les commandes de puces iPhone 13 le trimestre prochain. TSMC augmentera la production d’A15 pour l’iPhone 13 au troisième trimestre, alors que le fabricant de puces a du mal avec les commandes de puces automobiles et autres appareils.

On s’attend à ce que la puce de l’iPhone 13 s’appelle A15 Bionic, et le même système sur puce (SoC) pourrait alimenter certains des iPad non-Pro de nouvelle génération qu’Apple pourrait annoncer plus tard.

Des entreprises comme Samsung ont utilisé la pénurie actuelle de puces comme excuse pour annuler le Galaxy Note 21g. Le prétendu retard du Galaxy S21 FE est lié à des pénuries de puces, le SoC Snapdragon 888 étant mentionné dans ces rumeurs. Huawei est confronté à ses propres problèmes de fabrication de puces, bien que le fabricant chinois de combinés soit aux prises avec quelques problèmes qui se chevauchent, notamment l’interdiction américaine et la pénurie actuelle de puces.

Le SoC de l’iPhone 13 est le genre de composant clé qui peut retarder la fabrication. Si le rapport est exact, l’accord préférentiel d’Apple avec TSMC pourrait aider Apple à éviter toute pénurie d’iPhone 13 au lancement.

Le rapport Digitimes mentionne également les fournisseurs de puces Genesys Logic et Parade Technologies, qui intensifient tous deux leur fabrication au troisième trimestre pour répondre aux demandes d’Apple. Les commandes d’Apple pour la période seraient 30 à 40 % supérieures aux niveaux du deuxième trimestre.