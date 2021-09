La rumeur suggère que l’iPad de neuvième génération à bas prix fera ses débuts à l’événement Apple plus tard dans la journée

Une nouvelle rumeur suggère qu’Apple pourrait lancer son iPad de neuvième génération de base mis à jour plus tard dans la journée, dans le cadre de plusieurs annonces de nouveaux produits pour son événement “California streaming”.



Selon le compte Weibo @PandaIsBald, qui a partagé des informations concernant les dates de précommande de l’iPhone 13 dans le passé, Apple prévoit de sortir le nouveau ‌iPad‌ de neuvième génération pendant ou peut-être après l’événement d’aujourd’hui.

Le nouveau ‌iPad‌, comme indiqué précédemment, devrait comporter un écran de 10,5 pouces, des performances améliorées et, comme le modèle actuel, il devrait être adapté aux étudiants et aux clients souhaitant une option ‌iPad‌ abordable.

L’événement devrait faire la une de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et peut-être des AirPod de troisième génération. Bien que ces produits soient susceptibles d’être présentés pendant l’événement lui-même, Apple peut décider de publier d’autres produits via des communiqués de presse.

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué cette semaine qu’Apple prévoyait un deuxième événement pour cet automne qui se concentrera uniquement sur l’iPad et le Mac. Le ‌iPad‌ de neuvième génération est l’une des deux mises à jour ‌iPad‌ attendues avant la fin de l’année. L’autre mise à jour, un iPad mini nouveau et repensé, est l’actualisation la plus importante, ce qui rend envisageable qu’Apple puisse consacrer son dernier événement à l’iPad mini‌ tout en publiant plus tôt l’actualisation de base plus incrémentielle ‌iPad‌.

Comme indiqué par le site Web AppleTrack plus tôt dans la journée, l’actuel ‌iPad‌ de huitième génération n’est toujours pas disponible dans plusieurs magasins de détail aux États-Unis. Les pénuries de ‌iPad‌ ont commencé à se manifester la semaine dernière. Un certain nombre de produits Apple, y compris les Mac, les iPhones et les iPads, connaissent actuellement des pénuries en raison de la pénurie actuelle de puces.

Que le nouveau ‌iPad‌ fasse ou non une apparition lors de l’événement “California streaming” de l’entreprise, Apple a encore beaucoup à partager. MacRumors aura une couverture approfondie de l’événement d’Apple sur nos plateformes, y compris un blog en direct sur notre site Web et des tweets en direct via @MacRumorsLive sur Twitter, alors assurez-vous de suivre pour garder une trace de tout ce qu’Apple a annoncé.