La rumeur veut que Benedict Cumberbatch se dirige vers un autre film magique après Doctor Strange 2

Dungeons & Dragons est définitivement un projet dans lequel Benedict Cumberbatch pourrait se sentir à l’aise. Bien sûr, la star de Sherlock a beaucoup d’expérience dans des projets plus sérieux et basés sur la réalité comme son récent The Courier, mais il a aussi une expérience de toute une vie dans le genre fantastique. Je veux dire, l’homme était la voix de Smaug du Hobbit et joue un maître des arts mystiques dans l’univers cinématographique Marvel. Pour Cumberbatch décrocher un rôle dans Dungeons & Dragons donnerait certainement au film un autre acteur éprouvé dans le genre, en plus de Chris Pine de Star Trek.