La rumeur veut que Chelsea cible Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella “à la Steven Gerrard” et le fils du héros italien

L’Euro 2020 démarre aujourd’hui et c’est l’un des tournois les plus ouverts de mémoire récente avec un certain nombre d’équipes nourrissant des espoirs réalistes de succès.

Beaucoup pensent que le football revient à la maison avec une énorme excitation à propos de la construction de l’Angleterre. La France championne du monde aura son mot à dire mais il ne faut pas non plus oublier la Belgique et sa génération dorée.

Le Portugal est le détenteur actuel du trophée Henri Delaunay – il ne faut pas non plus les radier

Peu de gens envisagent l’Italie, une fière nation de football qui a remporté quatre victoires en Coupe du monde et une couronne européenne, comme candidate à l’Euro 2020.

L’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018 a laissé les Azzurri dans le désert, mais ils reviennent maintenant à ce que tous les Italiens considéreront comme leur juste place sous la direction de Roberto Mancini.

Mancini a été nommé en mai 2018 et les a emmenés dans une magnifique course avec l’Italie n’ayant pas perdu de match depuis septembre 2018.

Dans un style typiquement italien, l’ancien patron de l’Inter Milan et de Manchester City en a fait un rocher en défense après avoir gardé 20 draps propres au cours des 32 matches qu’il a dirigés.

Ils n’ont encaissé qu’un seul but lors de leurs 12 derniers et ont remporté leurs huit derniers sans encaisser le moindre but.

Mancini, qui a connu toutes sortes de succès dans la gestion de club, est le fer de lance d’une nouvelle et passionnante génération de footballeurs italiens

Leur équipe pour l’Euro 2020 compte des professionnels d’élite chevronnés tels que Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, mais il y a aussi un certain nombre de meilleurs joueurs qui ont de nombreuses années devant eux qui sont également dans leurs rangs. Mancini est certainement enthousiasmé par l’avenir.

“J’ai toujours cru que l’Italie avait des joueurs talentueux”, a-t-il déclaré après que l’Italie ait obtenu sa place à l’Euro 2020. “Nous devrons peut-être attendre un peu leur maturation, mais le talent est quand même là.

“Parfois, il y a des situations, comme manquer la Coupe du monde, mais je pense toujours que le football italien fournit certains des meilleurs joueurs du monde.

“C’est pourquoi je me sentais si positif en entrant dans ce travail, car je savais que je devais juste faire preuve de foi et attendre les joueurs.”

Nous verrons de quoi cette nouvelle génération est faite lors de l’ouverture du tournoi alors que l’Italie affrontera la Turquie à Rome vendredi soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

talkSPORT.com a sélectionné cinq étoiles qui devraient faire partie de l’avenir très brillant de l’Italie – et pourraient même aider la nation à lancer un assaut sérieux sur les finales de cet été aussi….

Nicolo Barella

Vainqueur du titre avec l’Inter Milan en 2020/21, il y a clairement de grands espoirs pour Barella, qui a été comparé à Steven Gerrard dans le passé.

Le joueur de 24 ans compte 23 sélections pour l’équipe nationale, faisant ses débuts en juin 2017.

Milieu de terrain box-to-box avec une éthique de travail implacable, Barella est très à l’aise avec le ballon et il est aussi un créateur, alors qu’il a cinq buts pour son pays en 23 matchs – et est capable d’en marquer beaucoup plus.

Barella a été comparé à Gerrard à l’âge de 18 ans par le magasin italien Gazzetta dello Sport

Gianluigi Donnarumma

On dirait que le gardien de l’AC Milan existe depuis toujours, mais étonnamment, il n’a encore que 22 ans.

Donnarumma devrait être joueur autonome à la fin de ce mois et suscite beaucoup d’intérêt.

Selon les rumeurs, Chelsea serait enthousiaste, bien que le Paris Saint-Germain soit considéré comme le favori pour le signer.

Donnarumma est déjà en quelque sorte un vétéran malgré ses années tendres ayant fait 251 apparitions pour Milan, gardant 88 draps propres.

Il reste le plus jeune gardien de but à avoir jamais joué pour l’Italie, ayant fait ses débuts à seulement 17 ans et a remporté 26 sélections.

Donnarruma semble être le successeur idéal de Gianluigi Buffon, qui a joué entre les bâtons de l’Italie pendant plus de 20 ans

Alexandre Bastoni

L’un des jeunes joueurs les moins connus de l’équipe italienne, mais il y a de grands espoirs pour Bastoni de l’Inter Milan, 22 ans.

Défenseur central gaucher, il a été préparé pour le football international après avoir progressé à travers les niveaux d’âge pour l’Italie avant de faire ses débuts seniors en 2020.

Il a été salué comme le “nouveau Chiellini” du football italien et a joué un rôle clé dans le succès de l’Inter en Serie A en 2020/21, jouant 33 fois pour l’équipe d’Antonio Conte.

Sport Witness a rapporté que Liverpool montrait de l’intérêt pour le défenseur de l’Inter, mais Conte n’était pas disposé à vendre Bastoni avant de quitter soudainement son poste à la fin de la saison.

Il est peu probable que Bastoni commence pour l’Italie lors de son match d’ouverture, mais Mancini sera confiant de faire appel à lui si et quand cela est nécessaire.

Conte a quitté l’Inter en raison de son désir de vendre des joueurs cet été et Bastoni ne semble pas manquer de prétendants

Federico Chiesa

Le nom de ce type vous semblera certainement familier.

Chiesa, 23 ans, est le fils de l’ancienne star de la Sampdoria, du Latium, de Sienne et de l’Italie Enrico Chiesa.

Son père était une star du football italien, remportant des trophées avec la Fiorentina, Parme et la Sampdoria, et disputant l’Euro 96 et la Coupe du monde en 1998.

Il y a de grands espoirs que Federico sera encore meilleur, et il a déjà récolté plus de sélections pour l’Italie que son vieil homme.

L’ailier et l’attaquant ont brillé pour la Fiorentina après avoir fait sa percée en Serie A et ont rejoint la Juventus l’été dernier, initialement en prêt avec obligation d’achat.

La Juve a connu une saison décevante, mais Chiesa a impressionné et a été leur homme vedette pour de grandes parties, dépassant même Cristiano Ronaldo.

Il a de grandes compétences techniques, est rapide et énergique et a le sens du but, marquant 14 fois de l’extérieur en 2020/21.

Ce pourrait être l’été où il met le feu à sa carrière internationale.

Chiesa a 25 sélections en Italie à son actif – huit de plus que son père n’a réussi

Manuel Locatelli

Rejoindre Chiesa à la Juve cet été pourrait être le milieu de terrain central de 23 ans Locatelli, qui a énormément impressionné à Sassuolo.

Locatelli est sur le point de déménager à Turin, alors qu’il a également été lié à Chelsea et Manchester City.

Cependant, son objectif sera de se frayer un chemin dans l’équipe d’Italie.

Composé sur le ballon, il orchestre le jeu et met en place des attaques et est bien dans le moule du grand Andrea Pirlo.

Marco Verratti est devant lui dans l’ordre hiérarchique, mais la star du Paris Saint-Germain souffre de blessures, donc Locatelli pourrait avoir sa chance contre la Turquie.

L’Euro 2020 est une excellente audition pour Locatelli, qui semble destiné à des choses plus grandes et meilleures

