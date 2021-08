La rumeur veut que le livre de Boba Fett de Star Wars ajoute un personnage majeur de Clone Wars, et j’espère que c’est vrai

La plus grande question, peut-être pour les fans de Star Wars, est de savoir où Cad Bane pourrait apparaître dans Le livre de Boba Fett. Cad Bane était assez vieux pour connaître Jango Fett, et sur la base de son apparition lors de la première bataille de Geonosis, nous pourrions dire avec prudence qu’il a au moins la cinquantaine. Nous pourrions voir un Bane beaucoup plus âgé dans le prochain spin-off, ou peut-être qu’il apparaîtrait via un flashback d’une rencontre passée avec Boba Fett. Honnêtement, l’importance de l’âge est assez relative dans Star Wars, étant donné que Grogu est encore un petit enfant à 50 ans, sans parler d’Omega ayant vécu plus longtemps que Clone Force 99, bien qu’elle soit une enfant. Nous ne devrions donc probablement pas articuler trop de théories sur le facteur âge.