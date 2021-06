La Rupee Co-op Bank obtient une prolongation de licence bancaire

À moins d’avoir une valeur nette négative, il n’y a pas de remarques défavorables, que ce soit lors de l’audit légal ou de l’inspection annuelle de la RBI, selon un communiqué publié par la banque.

Rupee Co-operative Bank s’est vu accorder une prolongation de sa licence bancaire par la Reserve Bank of India (RBI) pour trois mois supplémentaires jusqu’au 31 août 2021. Jusqu’en mars 2021, la banque a récupéré un total de 263,93 crores de roupies bénéfice de Rs 70,70 crore au cours des cinq dernières années.

La banque réalise des bénéfices consécutifs au cours des cinq dernières années. Jusqu’en mars-2021, la banque avait payé Rs 366,54 crore à 92602 déposants dans le cadre du Hardship Scheme.

La proposition de fusion avec la Maharashtra State Co-Op Bank (MSC Bank) est en instance auprès de la RBI, a déclaré Sudhir Pandit, président du conseil d’administration de la Rupee Cooperative Bank.

