La Rupee Cooperative Bank obtient une prolongation de la RBI

La Rupee Cooperative Bank s’est vu accorder une prolongation de sa licence bancaire par la Reserve Bank of India (RBI) pour trois mois supplémentaires, jusqu’en février 2022. Il s’agit de la 27e prolongation accordée par la RBI à la banque jusqu’à ce jour.

Roupie a soumis diverses options pour la résolution de la banque, qui incluent une proposition exploratoire de fusion. La RBI s’est engagée devant la Haute Cour de Bombay à prendre une décision appropriée avant le 31 décembre concernant la résolution de la banque, a déclaré Sudhir Pandit, administrateur de la banque.

Pandit a déclaré que les investisseurs ont approché la banque et qu’une banque coopérative à plusieurs États a soumis une proposition préliminaire de fusion pour approbation à la RBI. La RBI a invoqué les dispositions de la section 18A (7) de la DICGC Amendment Act, 2021, et a conseillé à la DICGC de reporter le remboursement des dépôts jusqu’à Rs 5 lakh pendant quatre-vingt-dix mois supplémentaires, a-t-il déclaré.

La banque a récupéré un total de Rs 326,49 crore, réalisé un bénéfice d’exploitation totalisant Rs 70,82 crore au cours des cinq dernières années et déboursé Rs 376,95 crore à 95 115 déposants en situation de retrait pour difficultés, selon la note.

