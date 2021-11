La rupture de la relation entre Shawn Mendes et Camila Cabello pourrait ne pas être aussi réciproque qu’on le croyait à l’origine

La rupture entre l’ancien membre de Fifth Harmony Camilla Cabello et Shawn Mendes n’a peut-être pas été aussi réciproque que leur déclaration initiale faisait allusion. Quelques semaines seulement après avoir passé les vacances d’Halloween ensemble, Cabello et Mendes ont publié une déclaration commune annonçant leur séparation. « Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais », peut-on lire dans le communiqué. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. » Mais des sources affirment que Mendes a réellement débranché.

Une source a dit à E! News que Mendes « avait engagé la conversation » avec Cabello pour mettre fin aux choses. La source ajoute que la star de Cendrillon est « très bouleversée par la rupture », mais note qu’elle « a convenu » que c’était pour le mieux. « C’était vraiment dur pendant quelques jours, mais elle a passé beaucoup de temps avec des amis et s’est occupée », a déclaré la source. « Elle a un énorme système de soutien et se sent renouvelée maintenant. »

Malgré la séparation, la source dit que Cabello et Mendes sont « toujours en communication et veulent être amis », ajoutant que « ce n’était pas du tout une mauvaise rupture ». Le cours allègue également que les deux se sont simplement éloignés l’un de l’autre. « La relation devenait obsolète et complaisante et ils ont décidé qu’ils feraient mieux d’être amis », ajoutent-ils.

Avant la rupture, Cabello a déclaré qu’elle et Mendes s’entraidaient pour leurs problèmes de santé mentale. Elle a déclaré à l’époque: « ils ont appris à être honnêtes les uns envers les autres quand il est temps de parler à un thérapeute, en expliquant: » Je vais me défouler ou fulminer à propos de quelque chose, et il dira: » Avez-vous parlé à X à ce sujet?’ Et je serai comme, ‘Non. Je dois faire une séance. Et il me fera la même chose. »

Cabello a également ajouté que Mendes était au-delà de son soutien pendant le tournage de Cendrillon. Elle lui a remercié de l’avoir aidée à traverser le processus.