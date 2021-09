La rupture de Marc Gasol et des Lakers pointe du doigt Drummond

Le départ de Marc Gasol des Lakers, effectif après une cession des droits à ses bien-aimés Grizzlies, continue de soulever la poussière. Également à Los Angeles, bien que la première de ses deux saisons signées là-bas n’ait pas répondu au statut du joueur, qui est tenu pour acquis qu’il sera un jour au Naismith Hall of Fame pour ses réalisations internationales et dans le NBA. Les champions en 2020, avec un nouveau rebondissement après l’acquisition de Russell Westbrook entre la saison dernière et la prochaine, tentent de revenir au sommet, une place que Marc a savourée en 2019 avec les Raptors. Malgré le fait que son contrat n’était pas très lucratif et bien adapté à un niveau de vétéran avec beaucoup de sagesse qui n’allait pas être le protagoniste principal, fin abrupte. Et l’environnement des Lakers ne fait toujours pas le lien dans une décision promue par Marc lui-même, selon les informations de ce côté et de l’autre côté de l’étang..

À ce qui a été dit sur la précipitation des événements avec la signature de DeAndre Jordan, que Kyle Goon a davantage liée à un sentiment de manque d’intérêt pour Marc perçu par les Lakers pour aller chercher un autre joueur pour le remplacer, plus de cabales se joignent. Un autre des journalistes qui suit de près l’équipe, Bill Oram, regarde plus en arrière pour reconstituer fidèlement les faits et met en avant le nom d’André Drummond, qui ne fait plus partie de l’équipe Lagunera.

“C’est une conséquence de cela. Promettre à Drummond le poste de titulaire de Gasol et le rétrograder au rang de troisième option a créé un différend qui a pu être résolu dans de bons termes malgré le fait que Marc a agi correctement publiquement dans l’immédiateté des événements. et cela. l’été alors que j’étais à Tokyo. Non seulement la signature de Drummond les a-t-elle aggravés sur le terrain, mais elle a également empoisonné la relation d’un joueur avec l’équipe qui aurait pu bien aider selon l’équipe qu’ils ont constituée », explique .. Drummond était dans les Pistons et il faisait partie de ces agents libres pour qui, sachant qu’ils allaient couper son contrat de bonnes manières à Detroit, tout le monde le veut, alors les Lakers se sont jetés sur lui et pour cela ils lui ont presque explicitement offert une promesse : être chef par décret. Non pas que Marc devait être l’option, il y avait aussi Montrezl Harrell comme centre et Anthony Davis s’il allait à cette position, mais les ratios avec Drummond étaient désastreux et au premier tour des qualifications, il est devenu clair qu’il n’était pas fait pour la position, couronnant la défaite contre les Suns avec zéro minute jouée lors du dernier match. Une déclaration d’intention de Vogel admettant sans le dire qu’il s’était trompé dans cette gestion. Marc, qui a passé le coronavirus et a été touché alors que cette incorporation était envisagée, s’est retrouvé avec un rôle très réduit. Les formulaires ont plus que tout tué le Barcelonais, qui a conservé l’inscription et, malgré le fait que la nouvelle année s’annonçait différente et qu’il ait donné sa parole après les Jeux, il n’est pas revenu. “C’est peut-être une leçon qu’il ne faut pas toujours miser sur le nouveau brillant. Marc Gasol est un gros breaker qui aurait pu être utilisé dans les alignements avec Russell Westbrook. ‘Il aurait pu vraiment nous aider.’, assure une source interne” , ajoutent-ils de .. Et, en effet, un meneur de jeu de qualité mais très courageux et avec des lacunes pour prendre les bonnes décisions comme Westbrook est idéal pour un joueur de grande taille qui fixe des lignes directrices et avec lequel profiter de l’explosivité et des lancers à parts égales.

Drummond, maintenant chez les Sixers, semble avoir retiré Gasol de l’équipe, sans reproche, bien sûr. Qui sait même s’il était aussi de la NBA. La situation continue de se heurter quand on voit que la construction qui a été faite cet été s’est basée sur des vétérans et que Jordan, qui est venu des Nets, est aussi de ceux-là. Les Angelenos, c’est vrai, économisent de l’argent avec le mouvement permis par les Grizzlies, qui est une clôture poétique à la carrière américaine de Marc si c’est une fin car c’est ainsi, avec les mêmes acteurs, qu’il a commencé son voyage.