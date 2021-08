La rupture de Michael Thomas avec les Saints, a expliqué

in

Michael Thomas était le plus grand receveur de la NFL au cours de la saison 2019, et ce n’était même pas proche. Attrapant 149 passes, un sommet dans la ligue, pour accompagner ses 1 725 verges de réception, le partenariat entre Thomas et Drew Brees était le plus effrayant de la ligue pour les défenses adverses.

Maintenant, moins de deux ans plus tard, tout s’est effondré. Thomas est en retrait à la Nouvelle-Orléans. Il aurait refusé de répondre aux appels des entraîneurs, et le récepteur est frustré par les différences sur la façon dont sa cheville blessée aurait dû être traitée. Maintenant, il se tourne vers Twitter et prétend que les Saints essaient de ruiner sa réputation, tout en insinuant qu’il connaît les choses laides que l’équipe a faites, mais choisit de ne pas aérer son linge sale. Les choses sont très, très laides.

Quelle est la relation à ce point?

Thomas, qui a connu une saison 2020 en proie aux blessures, n’était clairement pas lui-même pendant une grande partie de l’année. Bien qu’il ait réussi à revenir à temps pour les séries éliminatoires et à déployer un énorme effort pour mener les Saints devant les Bears en séries éliminatoires, il n’a ensuite pas réussi à avoir un impact contre les Buccaneers, ne pouvant enregistrer une seule prise dans le défaite 30-20 de l’équipe.

Ce qui a suivi a été un tournant majeur pour les saints. Avec l’équipe dans l’enfer du plafond salarial et la retraite de Brees, d’importantes réductions des vétérans seraient nécessaires pour redresser le navire. Cependant, il est rapidement devenu clair que quoi qu’il arrive : Thomas resterait à la Nouvelle-Orléans. Un récepteur de son calibre était trop critique pour les plans futurs du quart-arrière, offrant l’un des meilleurs filets de sécurité de la ligue pour quiconque prendrait le relais en tant qu’appelant de signal.

Il ne restait qu’un problème. La blessure à la cheville qui l’a tourmenté pendant une grande partie de la saison 2020 persistait encore, et c’est ici que les problèmes ont commencé.

Les Saints pensaient que Thomas avait besoin d’une opération à la cheville pour être prêt pour la saison. Thomas affirme avoir obtenu un deuxième avis d’un médecin qui pensait qu’il pouvait être prêt pour le match sans intervention chirurgicale. Bien dans son droit d’écouter ce deuxième avis, Thomas a essayé de rééduquer lui-même sa cheville – mais finalement ces efforts ont échoué. Thomas est passé sous le couteau en juin, retardant indéfiniment son début de saison.

Maintenant, voici où les choses deviennent troubles. Les Saints ont déclaré qu’ils voulaient voir Thomas pendant qu’il tentait de se réadapter de la fin de la saison à mai, mais il a refusé de répondre à leurs appels.

« Pour des raisons inconnues, Thomas a perdu la communication avec les saints. Il n’a pas retourné plusieurs appels au cours des trois mois suivants. L’entraîneur des Saints de l’époque, Beau Lowery, l’entraîneur des receveurs larges Curtis Johnson et l’entraîneur-chef Sean Payton ont tous tenté d’atteindre Thomas. Aucun de leurs appels n’a été pris ou retourné.

L’entraîneur des Saints, Sean Payton, n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a posé des questions sur le calendrier de Thomas pendant le camp d’entraînement.

“C’est décevant”, a déclaré Payton la semaine dernière lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation. «Nous aurions aimé que (l’opération) se produise plus tôt que plus tard. Et très honnêtement, cela aurait dû.

Les commentaires de Payton semblent avoir déclenché Thomas, ce qui a conduit à son tweet frustré et à son inquiétude quant à son avenir à long terme avec les Saints.

Alors, à notre avis, que s’est-il passé ici ?

C’est délicat, car dans l’état actuel des choses, nous n’avons vraiment que le côté des Saints de l’histoire – mais même alors, ce côté-là n’a pas vraiment de sens. Objectivement, il semble que des informations soient omises, et Thomas y fait allusion. On ne sait pas pourquoi Thomas cesserait soudainement de répondre aux appels des entraîneurs et des officiels de l’équipe, surtout après qu’ils étaient d’accord avec lui pour essayer une autre voie de traitement.

Les commentaires de Payton font allusion à beaucoup de frictions entourant la situation. Pour être juste, les saints avaient finalement raison. Ils voulaient que Thomas se fasse opérer tôt, et il a choisi de ne pas le faire – seulement pour ensuite devoir se faire opérer plus tard. Le timing est incontestablement nul et pourrait mettre en péril le début de la saison de la Nouvelle-Orléans, bien qu’ils soient toujours considérés comme un très long coup pour remporter le Super Bowl après la retraite de Brees.

Le point de vue de l’extrême cynique serait qu’il s’agissait d’un moyen d’essayer de forcer un échange à une équipe mieux construite et plus performante. Cependant, il n’y a aucune preuve de cela. Il serait logique que Thomas veuille faire pression pour un Super Bowl dans une nouvelle équipe alors qu’il passe le cap à 30, mais suggérer qu’il a retardé la chirurgie pour cette raison est un peu extrême.

Comme les choses ont tendance à être, la vérité se situe probablement au milieu. Thomas voulait essayer de résoudre lui-même le problème de la cheville, les Saints voulaient qu’il se fasse opérer immédiatement – ​​et cela a endommagé leur relation. Maintenant, cela nuit incontestablement au début de la saison des Saints, Thomas pense qu’il y a un effort coordonné pour le faire mal paraître aux yeux du public, et il va falloir beaucoup de travail pour remettre les côtés en phase.

Ce sera certainement quelque chose à surveiller à l’approche du début de la saison.