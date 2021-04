La rupture de William avec Harry est la «chose la plus difficile» à laquelle il a été confronté depuis la mort de Diana – auteur | Royal | Nouvelles

Les frères royaux étaient très proches, mais ces dernières années, leur relation est tombée en panne. Le duc de Sussex a d’abord laissé entendre publiquement que lui et William n’étaient plus en termes trop affectueux dans une interview avec Tom Bradby lors d’une tournée en Afrique du Sud en 2019. Harry a dit au présentateur d’ITV que lui et son frère aîné étaient sur des «chemins différents» .

La faille n’a depuis montré aucun signe de guérison, comme Harry l’a confié à Oprah Winfrey lors de sa tristement célèbre interview du 8 mars.

Harry a dit au magnat des médias que leur relation était toujours «spatiale pour le moment».

Dans une interview avec OK! Le magazine Duncan Larcombe a déclaré que le prince William avait été profondément affecté par les retombées.

L’auteur du livre ‘Prince Harry: The Inside Story’ a déclaré: « Il ne fait aucun doute que c’est l’une des choses les plus difficiles que William ait traversées, la plus dure depuis la mort de sa mère.

« Il sent qu’il a perdu son frère et son meilleur ami. »

La princesse Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

LIRE LA SUITE: Une vérité incroyable sur la bague de Diana et comment elle s’est retrouvée au doigt de Kate

Le duc de Sussex «espère désespérément» assister à l’événement dans le jardin englouti du palais de Kensington, a déclaré un ami au Telegraph.

La date marque ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana et le rapport suggère qu’ils veulent faire front uni lors de l’événement « dans une tentative de dépasser leur fracture ».

Ce sera la première fois que les frères se verront depuis qu’Harry a quitté le Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie avec Meghan et Archie en Californie.