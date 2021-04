La rupture du prince Harry avec le prince William est «irréparable» après l’attaque de Meghan contre Kate | Royal | Nouvelles

Les deux frères ont discuté au téléphone cette semaine avant leurs retrouvailles très attendues pour les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, samedi. Ce sera la première fois que Harry et William se retrouveront en personne depuis plus d’un an. Les commentateurs ont déclaré que l’événement sombre est l’occasion idéale pour le duo de rafistoler les choses, mais un expert a affirmé que la fracture pourrait être “irréparable”.

L’expert royal Amanda Platell a déclaré que la relation entre Harry et William était autrefois “un lien indestructible”, mais elle a averti que les événements récents ont gravement affaibli les relations.

Elle a écrit dans le Daily Mail: «Pourtant, rompre ce lien.

“Il a été bouleversé par le départ rapide et inattendu d’Harry de ses devoirs royaux pour vivre aux États-Unis, et par l’interview incendiaire que lui et sa femme ont donnée à Oprah Winfrey en Californie alors que ‘Grand-père’ était gravement malade à l’hôpital.”

La commentatrice a déclaré que les funérailles offrent un espoir de réconciliation entre les frères, mais elle n’est pas sûre que le pardon soit vraiment à l’ordre du jour.

Mme Platell a déclaré: “Il y a ceux qui pensent que William devrait même trouver en lui-même de pardonner à Harry, de passer à autre chose, d’oublier toutes les accusations sauvages et infondées portées contre lui, sa femme et le reste de la famille royale.

«Pourtant, si j’étais William – qui, n’oublions pas deviendra un jour le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre – je devrais me demander: est-ce que je peux vraiment trouver en moi-même de pardonner la trahison d’Harry? Certaines blessures sont-elles trop profondes? ? “

Elle a dit qu’Harry était bien conscient de démissionner car un royal senior “accablerait” son frère aîné, mais le duc a décidé de mettre ses propres besoins en premier.

Le commentateur a déclaré: “Harry savait qu’il abandonnerait mal son frère William – également père d’une jeune famille – augmentant non seulement son fardeau de devoir mais aussi la quantité d’engagements publics qu’il devrait accomplir en l’absence d’Harry.

«Ceux d’entre nous qui en sommes venus à aimer et à admirer notre future reine étaient furieux.

«Imaginez à quel point son mari a dû se sentir trahi! Harry avait commis un péché impardonnable permettant à Kate d’être attaquée.

“Car, ne vous y trompez pas, il y a rarement de pardon entre frères quand les belles-sœurs se disputent.”

En conséquence, Mme Platell craint qu’il ne s’écoule «de très nombreuses années» avant que William et Kate puissent pardonner aux Sussex.

Harry retrouvera la famille royale samedi pour assister aux funérailles du prince Philip.

La cérémonie télévisée devrait être regardée par des millions de personnes dans le monde, alors que les gens rendent hommage à l’époux de 99 ans.

De nombreux yeux regarderont également comment Harry interagit avec sa famille, pour tout signe de tension, même si le cabinet fait tout son possible pour que l’attention ne soit pas détournée du duc d’Édimbourg.