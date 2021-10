La Russie a construit un navire en forme de frisbee à la fin du XIXe siècle

13/10/2021 à 10h19 CEST

L’un des navires de guerre les plus inhabituels de tous les temps était le russe Monitor Novogorod. Avec sa coque circulaire, le Novgorod il était inhabituellement grand et lourd pour sa taille, et sa conception lui a permis de transporter des canons plus gros que les navires comparables de sa taille. Cependant, les défauts de cette conception ont limité son utilité. Ainsi, au lieu d’emmener le navire en mer, la Russie impériale a fini par lui demander de garder le rivage.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, la révolution de la vapeur qui a abouti à des chemins de fer traversant l’Amérique du Nord et l’Europe a pris le dessus sur la mer. Les navires de guerre à vapeur, connus sous le nom de moniteurs, se sont passés de voiles et ont plutôt commencé à utiliser des moteurs à charbon pour la propulsion. Cela a libéré les navires de guerre de la lutte contre le vent permettant aux navires de se déplacer dans les mers même dans un calme absolu.

Novgorod c’était un navire expérimental conçu pour tirer parti du fait qu’un bateau avec une manche large a une flottabilité accrue qu’un bateau en forme de couteau. La coque ultime d’un navire de guerre à faisceau large était circulaire, alors les constructeurs navals de la Russie impériale ont commencé à en construire un pour de bon.