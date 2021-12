La Russie a infligé une amende de 95 millions d’euros à Google

25/12/2021 à 11h34 CET

Un tribunal russe a infligé une amende de 7,2 milliards de roubles (95 millions d’euros) à Google vendredi. Selon elle, Google revient systématiquement vers l’application de la loi pour supprimer le contenu que le pays a jugé illégal. Bien que la Russie ait condamné de nombreuses entreprises technologiques tout au long de l’année à des amendes pour ne pas avoir suivi leurs règles de contenu Internet de plus en plus restrictives, la condamnation de vendredi marque la première fois le tribunal inflige des amendes en fonction du revenu annuel d’une entreprise.

En outre, le tribunal russe a condamné Meta (et sa filiale Instagram) à une amende de 2 milliards de roubles (25,15 millions d’euros) pour des infractions similaires. Meta est accusé de en omettant de supprimer environ 2 000 éléments interdits, tandis que Google n’aurait pas réussi à supprimer 2 600 éléments de contenu illégal. Il s’agit notamment de messages faisant la promotion de la consommation de drogue ou d’un comportement dangereux, des instructions pour la fabrication d’armes et d’explosifs improvisés, ainsi que tout ce qui concerne ce que vous désignez et qui vous désignez comme extrémistes ou terroristes. La « diffusion de la propagande gay » est également totalement interdite.

Google a annoncé qu’il examinerait les documents judiciaires avant de décider comment procéder. L’entreprise a 10 jours pour faire appel. Cette décision n’est que la dernière des tentatives de Moscou d’exercer un plus grand contrôle non seulement sur son réseau national, mais aussi sur Internet dans son ensemble et fixe un délai encore plus long au 1er janvier, lorsque les autorités russes ont exigé que les entreprises technologiques mettent en place des serveurs locaux pour leurs services en ligne.